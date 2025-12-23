search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025
ΜΟΥΣΙΚΗ

23.12.2025

Κουαρτέτο Μποροντίν: Ένα από τα πλέον ιστορικά σύνολα μουσικής δωματίου επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ένα από τα πλέον ιστορικά και εμβληματικά σύνολα της μουσικής δωματίου, το Κουαρτέτο Μποροντίν (Borodin Quartet) επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, με έναν κύκλο-ορόσημο: τρία κουαρτέτα του Ντμίτρι Σοστακόβιτς που αποτυπώνουν με συγκλονιστικό τρόπο την καλλιτεχνική και ανθρώπινη διαδρομή του συνθέτη.

Από το αισιόδοξο, νεοκλασικό Πρώτο κουαρτέτο του 1938, στο δραματικό Όγδοο (1960), αφιερωμένο «στα θύματα του φασισμού και του πολέμου», και έως το σκοτεινό, ελεγειακό Δέκατο πέμπτο (1974), το πρόγραμμα φωτίζει όλο το εύρος της συνθετικής του εξέλιξης.

Ιδρυμένο το 1945 στη Μόσχα, το Κουαρτέτο Μποροντίν είναι το μοναδικό σύνολο παγκοσμίως που έχει ολοκληρώσει τρεις πλήρεις κύκλους ηχογραφήσεων των δεκαπέντε κουαρτέτων του Σοστακόβιτς – την πρώτη, μάλιστα, σε στενή συνεργασία με τον ίδιο τον συνθέτη.

Την ανεκτίμητη αυτή ερμηνευτική κληρονομιά μεταφέρουν από γενιά σε γενιά τα σημερινά μέλη του συνόλου, παρουσιάζοντας, στο πλαίσιο παγκόσμιας περιοδείας το 2025-26 (με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τον θάνατο του Σοστακόβιτς), έναν από τους σημαντικότερους κύκλους μουσικής δωματίου του 20ού αιώνα.

Πρόγραμμα

DMITRI SHOSTAKOVICH
Κουαρτέτα εγχόρδων αρ. 1, 8 και 15

Συντελεστές

  • Borodin Quartet
  • Βιολί: Nikolai Sachenko, Sergei Lomovsky
  • Βιόλα: Igor Naidin
  • Βιολοντσέλο: Vladimir Balshin

