Στέφανος Παπαδόπουλος: «Από την τηλεόραση έμαθα ότι απολύθηκα – Δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου από το μαγαζί» (Video)

Από την τηλεόραση υποστηρίζει ότι έμαθε ότι απολύθηκε ο Στέφανος Παπαδόπουλος από το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν, λίγα 24ωρα μετά τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, κατηγορώντας τον για ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο.

Μιλώντας στην εκπομπή Buogiorno, ο τραγουδιστής ισχυρίζεται ότι κανείς από το νυχτερινό κέντρο δεν επικοινώνησε μαζί του, ώστε να τον ενημερώσει για την απόλυσή του.

«Από το μαγαζί δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου. Ό,τι έμαθα ήταν από την τηλεόραση. Δεν έχω μετανιώσει καθόλου για τη μήνυση που υπέβαλα. Ο κόσμος με στηρίζει και στο τέλος ξέρω ότι θα βγει η αλήθεια. Θα το πάω μέχρι τέλους. Άκουσα κάποιες ανακρίβειες είναι η αλήθεια. Το Σάββατο που άνοιξε το μαγαζί με ενημέρωσαν να μην πάω, δεν είπα ψέματα ότι ήμουν άρρωστος, απλά δεν ήθελα να τους εκθέσω. Δεν ήθελα να πω ότι εκείνοι μου είπαν να μην πάω για να μη τους κράξει ο κόσμος. Άκουσα την ατάκα “πού πας να τα βάλεις με τον Μαζωνάκη”. Ο κάθε Μαζωνάκης, το κάθε όνομα, επειδή είναι όνομα, τι σημαίνει; Δεν μπορώ να καταλάβω… Επειδή εγώ δεν είμαι διάσημος, δεν έχω το κύρος να καταγγείλω κάποιον; Αν ήμουν γυναίκα θα μπορούσα;» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι, χθες (22/12), ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανιζόταν ο 21χρονος είχε κάνει δηλώσεις στο Πρωινό, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων, ότι «δεν είναι δυνατόν να κατηγορείς το πρώτο όνομα στην Ελλάδα και να θες να κάνεις και καριέρα, επισημαίνοντας ότι δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η συνεργασία του με τον Στέφανο Παπαδόπουλο.

«Όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, είχαμε κλείσει δυο κορίτσια για να κάνουν την έναρξη, και είπα να πάρω και έναν πιτσιρικά να κάνουν από 20 λεπτά. Μου τον έφερε ένας γνωστός, και να σου πω την αλήθεια, δεν έχω μιλήσει μαζί του. Τον είδα κάποια στιγμή εκεί που τραγούδαγε, αυτές τις μέρες που γίνονταν αυτά, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα ότι ήταν αυτός και μου λέει ότι έχει κάτι διαφορές με τον Μαζωνάκη και κάτι τέτοια» είπε, χαρακτηρίζοντας τον Στέφανο Παπαδόπουλο ως «ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται».

«Τώρα, ένα παιδάκι, ξέρει τι του γίνεται αυτός τώρα; Ξέρει από νύχτα; Ξέρει από τέτοια πράγματα; Νομίζω ότι τον έβαλαν και δήλωσε ασθένεια, ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Εγώ κατάλαβα ότι δεν είναι άρρωστος, αλλά αυτός τώρα θα του είπαν ότι είναι τα κανάλια απ’ έξω και την έκανε. «Δεν νομίζω να συνεχίσω τη συνεργασία στην πορεία. Και να μου πει να έρθει, θα του πω όχι. Γιατί αυτός τώρα, ζημιά στο μαγαζί πήγε να κάνει. Δεν μπορεί ρε φίλε τώρα, να είναι έναν χρόνο εκεί, και να θυμηθείς δυο μέρες πριν να ανοίξει ο άλλος το μαγαζί να τον βγάλεις στα κανάλια. Πας και κατηγορείς το πρώτο όνομα στην Ελλάδα, τον Μαζωνάκη κατηγορείς και θες να γίνεις και τραγουδιστής; Πώς θα γίνεις τραγουδιστής; Εμείς με το μαγαζί είμαστε και με τον Μαζωνάκη» πρόσθεσε.

Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις αυτές ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου για το τέλος της συνεργασίας με τον Στέφανο Παπαδόπουλο.

