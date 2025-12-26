search
26.12.2025
LIFESTYLE

26.12.2025

Σταύρος Ξαρχάκος: Με την Ηρώ Σαΐα και τα δίδυμα παιδιά τους μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο

26.12.2025
Μία σπάνια οικογενειακή φωτογραφία με τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα δύο παιδιά τους δημοσίευσε στα social media της η Ηρώ Σαΐα.

Η ερμηνεύτρια δημοσίευσε την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου ένα στιγμιότυπο, όπου η ίδια με τον σύζυγό της και τα δίδυμα πόζαραν μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους, φορώντας ασορτί πιτζάμες

«Χρόνια Πολλά. Με υγεία, αγάπη και τύχη. Και με Φως στις καρδιές μας !», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε την ανάρτηση:

Ο Σταύρος Ξαρχάκος παντρεύτηκε με την Ηρώ Σαΐα το 2015 και αποτελεί τον τρίτο γάμο του σπουδαίου συνθέτη. Τα δίδυμα παιδιά τους ήρθαν στη ζωή την 1η Νοεμβρίου 2016.

