Σταύρος Ξαρχάκος: Με την Ηρώ Σαΐα και τα δίδυμα παιδιά τους μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Μία σπάνια οικογενειακή φωτογραφία με τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα δύο παιδιά τους δημοσίευσε στα social media της η Ηρώ Σαΐα.

Η ερμηνεύτρια δημοσίευσε την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου ένα στιγμιότυπο, όπου η ίδια με τον σύζυγό της και τα δίδυμα πόζαραν μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους, φορώντας ασορτί πιτζάμες

«Χρόνια Πολλά. Με υγεία, αγάπη και τύχη. Και με Φως στις καρδιές μας !», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε την ανάρτηση:

Ο Σταύρος Ξαρχάκος παντρεύτηκε με την Ηρώ Σαΐα το 2015 και αποτελεί τον τρίτο γάμο του σπουδαίου συνθέτη. Τα δίδυμα παιδιά τους ήρθαν στη ζωή την 1η Νοεμβρίου 2016.

Διαβάστε επίσης:

«Οι γιορτές είναι διαφορετικές τώρα, τίποτα δεν είναι όπως πριν» γράφει η Χέμινγκ για τη μάχη του Μπρους Γουίλις

Συγκινεί η Μαρία Ηλιάκη για τον θάνατο της μητέρας της: Η ορφάνια είναι πολύ σοβαρή λέξη

Βασίλης Μπισμπίκης: Οι δημόσιες ευχές στη Δέσποινα Βανδή για την ονομαστική της γιορτή