search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 23:09
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.12.2025 21:18

«Πόλεμο» στις ΜΚΟ κηρύσσει το Ισραήλ – Στο στόχαστρο η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα

30.12.2025 21:18
gaza-2

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΜΚΟ που εργάζονται στη Γάζα και δεν έχουν διαβιβάσει τον κατάλογο ονομάτων των Παλαιστινίων υπαλλήλων τους έως αύριο, Τετάρτη, δεν θα μπορούν πλέον να εργαστούν τον παλαιστινιακό θύλακα το 2026, κατηγορώντας δύο μέλη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για “διασυνδέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις”.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Διασποράς και καταπολέμησης του αντισημιτισμού, οι οργανώσεις που “αρνήθηκαν να διαβιβάσουν τον κατάλογο των Παλαιστινίων υπαλλήλων τους, προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε σχέση με την τρομοκρατία, θα δουν να ακυρώνονται οι άδειες λειτουργίας τους από 1ης Ιανουαρίου”.

Οι εν λόγω οργανώσεις “θα πρέπει να σταματήσουν κάθε δραστηριότητα έως την 1η Μαρτίου 2026”.

Διευκρινίζοντας ότι αυτό αφορά μόνο το 15% των ΜΚΟ, το υπουργείο πρόσθεσε ότι “οι ενέργειες απονομιμοποίησης του Ισραήλ, οι δικαστικές διώξεις κατά των στρατιωτών του Τσαχάλ (ισραηλινού στρατού σ.σ.), η άρνηση του Ολοκαυτώματος (Σοά) καθώς και η άρνηση των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου συνιστούν λόγους ανάκλησης της άδειας”.

Το κείμενο τονίζει ότι “ορισμένες διεθνείς οργανώσεις ενεπλάκησαν σε τρομοκρατικές δραστηριότητες”.

Κατηγορεί ευθέως τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα ότι προσέλαβαν πρόσωπα “που διατηρούν σχέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις”. Σύμφωνα με το υπουργείο, “ταυτοποιήθηκε ένα μέλος του παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ” τον Ιούνιο του 2024 ως υπάλληλος της ΜΚΟ. Τον Σεπτέμβριο του 2024 “ένας άλλος εργαζόμενος των ΓΧΣ αναγνωρίστηκε ως ελεύθερος σκοπευτής της Χαμάς”.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, η ΜΚΟ δήλωσε ότι “δεν θα απασχολούσε ποτέ εν γνώσει της πρόσωπα εμπλεκόμενα σε στρατιωτικές δραστηριότητες”

Όσον αφορά τη διαδικασία εγγραφής των υπαλλήλων τους, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δήλωσαν ότι “συνεχίζουν τον διάλογο με τις ισραηλινές αρχές”, προσθέτοντας ότι εξέφρασαν ήδη τις “ανησυχίες” τους σε σχέση με την υποχρεωτική διαβίβαση των στοιχείων των ταυτοτήτων τους.

Διεθνείς ΜΚΟ ανακοίνωσαν στα μέσα Δεκεμβρίου ότι φοβούνταν πως δεν θα μπορούν να εργαστούν στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, λόγω των νέων αυτών διαδικασιών.

Από εκατό αιτήσεις καταχώρισης που υποβλήθηκαν τους τελευταίους μήνες, μόνο 14 είχαν απορριφθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο, που εφαρμόζει από τον Μάρτιο τη νέα υποχρεωτική διαδικασία.

“Η ευρεία πλειοψηφία των εγγεγραμμένων ΜΚΟ λειτουργούν και θα συνεχίσουν να λειτουργούν στη Λωρίδα της Γάζας”, τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το οποίο το 99% της ανθρωπιστικής βοήθειας δεν θα επηρεαστεί από το μέτρο.

Μια αβέβαιη κατάπαυση του πυρός έχει τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο στη Γάζα, μετά τον πόλεμο μεταξύ του ισραηλινού στρατού και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς. Ωστόσο, ανθρωπιστική κρίση απειλεί τα 2,2 εκατομμύρια των κατοίκων της.

Διαβάστε επίσης:

«Έπαιξαν πόλεμο» Κίνα και Ταϊβάν: Οι ασκήσεις απέτυχαν, υποστηρίζει η Ταϊπέι, πανηγυρίζει το Πεκίνο – Ανησυχία στη διεθνή κοινότητα

Ολλανδία: 29χρονος κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση «γύρω στα Χριστούγεννα, κάπου στην Ευρώπη»

O καιρός τρελάθηκε: Με 20 βαθμούς Κελσίου έκανε Χριστούγεννα η Ισλανδία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Το 2026, μαζί με τον εθελοντισμό, να υπάρξει πραγματική πρόοδος στις κοινωνικές δομές της Ελλάδας

berlin-g9c4493328_1920
ΚΟΣΜΟΣ

Το Βερολίνο συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία

rio protoxronia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Στο Ρίο η μεγαλύτερη πρωτοχρονιάτικη γιορτή στον κόσμο

xania ergazomenoi
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο εργαζόμενοι καθαριότητας – Εισέπνευσαν τοξικές ουσίες

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 41χρονου στην Πάτρα για εκβιασμό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

kapodistrias_0
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Γιατί η ταινία του Σμαραγδή διχάζει – Σινεμά ή ιστορική αφήγηση με σκοπιμότητα; (Photos/Video)

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 22:58
famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Το 2026, μαζί με τον εθελοντισμό, να υπάρξει πραγματική πρόοδος στις κοινωνικές δομές της Ελλάδας

berlin-g9c4493328_1920
ΚΟΣΜΟΣ

Το Βερολίνο συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία

rio protoxronia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Στο Ρίο η μεγαλύτερη πρωτοχρονιάτικη γιορτή στον κόσμο

1 / 3