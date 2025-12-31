Δημογλίδου: «Στο Μαρτίνο το μόνο κλειστό σημείο από τα αγροτικά μπλόκα» – Τι ισχύει με τις εκτροπές (Video)

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, εξήγησε το πρωί της Τετάρτης πως «τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφηκαν από τον κόμβο Μαρτίνου έως το Κάστρο Βοιωτίας, στο ρεύμα προς Αττική, σημειώνοντας ότι πρόκειται για το μοναδικό τμήμα της Εθνικής Οδού που παραμένει κλειστό».

Μάλιστα, είπε πως σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, δόθηκαν ακόμη δύο εναλλακτικές διαδρομές, ενώ, επέστησε την προσοχή των εκδρομέων στις καιρικές συνθήκες και να ενημερώνονται για τυχόν κακοκαιρία.

«Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, η μεγάλη έξοδος ήταν την παραμονή των Χριστουγέννων. Αναμένουμε να κορυφωθεί σήμερα μετά το μεσημέρι. Χρησιμοποιούμε κανονικά το οδικό δίκτυο από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη», επεσήμανε ακόμη.

Τέλος, στάθηκε στην επιστροφή από το «μπρέικ» της Πρωτοχρονιάς, προτρέποντας να εξελιχθεί τμηματικά από την Κυριακή έως και την Τρίτη (06/01/2026) και να μην γίνει μαζικά.

Οι εκτροπές της ΕΛ.ΑΣ. παρά την παραχώρηση λωρίδων από τους αγρότες

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. εξηγεί τι ισχύει με τις εκροπές της κυκλοφορίας, παρότι οι αγρότες έχουν παραχωρήσει λωρίδες κυκλοφορίας στα οχήματα. Παράλληλα, αναφέρει ότι για τη διευκόλυνση των οδηγών υπάρχουν προτάσεις για εναλλακτικές διαδρομές.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι απολύτως συνδεδεμένες με την ύπαρξη γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων, καθώς και πεζών επί του οδοστρώματος. Τα μέτρα είναι αναγκαία για την αποτροπή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δεν αποσκοπούν στον αυθαίρετο αποκλεισμό οδών, αλλά στη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας.

Αναφορικά με το Κάστρο Βοιωτίας, σημείο για το οποίο χρήστες των social media αναφέρουν την ύπαρξη εκτροπών χωρίς παρουσία αγροτών ή τρακτέρ, η Αστυνομία διευκρινίζει ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας δεν πραγματοποιείται στο ίδιο το σημείο του αγροτικού μπλόκου, αλλά περίπου οκτώ χιλιόμετρα νωρίτερα, και συγκεκριμένα στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου.

Συγκεκριμένα, για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, η κίνηση εκτρέπεται από τη χιλιομετρική θέση 125,770 (Α/Κ Μαρτίνου) έως τη χιλιομετρική θέση 114,815 (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου, ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η ΕΛΑΣ αναφέρει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση “ενδέχεται να δημιουργεί στους διερχόμενους την εσφαλμένη εντύπωση πλήρους αποκλεισμού της οδού. Στην πραγματικότητα, όμως, αποσκοπεί στην αποφυγή εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς η διέλευση οχημάτων από το σημείο του μπλόκου θα απαιτούσε συνεχείς ελιγμούς για την αποφυγή γεωργικών μηχανημάτων, πεζών διαμαρτυρόμενων και πρόχειρων κατασκευών που βρίσκονται επί του οδοστρώματος”.Πέραν της ανωτέρω ρύθμισης, οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν κι άλλες εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα, ως εξής:1) έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Η/Κ Ανθήλης και κινούμενοι μέσω Μπράλου, Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας, Ορχομενού να εισέρχονται στον Α/Κ Κάστρου

2) έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Αταλάντης και κινούμενοι μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, να εισέλθουν στον Α/Κ Κάστρου.

έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ημέρες,

Ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα σημεία της επικράτειας όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις (αναλυτικά τα σημεία είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας). ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ. Παράλληλα, σύμφωνα με τα δελτία πρόγνωσης καιρού, αναμένονταιγεγονός που αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, ιδίως σε σημεία με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας και αυξημένη παρουσία εμποδίων.

Λόγω της αυξημένης μετακίνησης εκδρομέων, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να λαμβάνουν υπόψη τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να ενημερώνονται πριν από την αναχώρηση και την επιστροφή τους και, όπου υπάρχει δυνατότητα, να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρονικής μετατόπισης της επιστροφής τους, ιδίως την Κυριακή, κατά την οποία αναμένεται ο κύριος όγκος επιστροφών.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να λαμβάνει τα αναγκαία κυκλοφοριακά μέτρα για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οι έκτακτες συνθήκες, με μοναδικό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Υπό έλεγχο η φωτιά στο βυτιοφόρο στον Λαγκαδά, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών

Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο λόγω αδιαθεσίας επιβάτη

Τα τελευταία δρομολόγια σε μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ για σήμερα Παραμονή Πρωτοχρονιάς