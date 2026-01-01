Κώστας Καραμανλής – Νατάσα Παζαΐτη: Οι ευχές για «καλή χρονιά» και το τρυφερό φιλί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με μια ιδιαίτερα τρυφερή ευχήθηκε «καλή χρονιά» ο Κώστας Καραμαναλής και η Νατάσα Παζαΐτη.
Η σύζυγός του πρώην πρωθυπουργού ανάρτησε μια φωτογραφία στο λογαριασμό της στο Instagram.
Σε αυτή, το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί.
