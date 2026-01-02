Η μεγαλύτερη επένδυση της Trastor: Απέκτησε τη «Μίλητος» με τίμημα 53,7 εκατ. ευρώ

Σε μία κίνηση–ορόσημο για τη στρατηγική της ανάπτυξη προχώρησε η Trastor Property Investments, η οποία ολοκλήρωσε την απόκτηση του 100% της εταιρείας Μίλητος, έναντι συνολικού τιμήματος 53,7 εκατ. ευρώ. Πρόκειται, σύμφωνα με τη διοίκηση, για τη μεγαλύτερη συναλλαγή που έχει υλοποιήσει έως σήμερα η εταιρεία.

Η Μίλητος είναι ιδιοκτήτρια υπερσύγχρονου κέντρου εμπορικής αποθήκευσης και διανομής στον Ασπρόπυργο, συνολικής επιφάνειας 74.829 τετραγωνικών μέτρων. Το ακίνητο είναι πλήρως μισθωμένο, ενώ βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης κατά το διεθνές πρότυπο LEED Gold, στοιχείο που ενισχύει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επένδυσης.

Σε δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος της Trastor, Τάσος Καζίνος, χαρακτήρισε την εξαγορά «επένδυση ορόσημο», επισημαίνοντας ότι ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική εστίαση της εταιρείας σε ακίνητα logistics νέας γενιάς.

Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη υποδομή αποτελεί το μεγαλύτερο αυτόνομο κέντρο διανομής που έχει αναπτυχθεί έως σήμερα στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. «Η συναλλαγή αυτή ενισχύει ουσιαστικά τη μακροπρόθεσμη αξία του χαρτοφυλακίου μας και ταυτόχρονα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για επενδύσεις σε σύγχρονα και περιβαλλοντικά βιώσιμα ακίνητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πάνω από 800 εκατ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συνολική αξία των επενδυτικών ακινήτων (GAV) της Trastor αναμένεται να υπερβεί τα 800 εκατ. ευρώ. Τα ακίνητα logistics θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 28% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ενώ περισσότερο από το μισό αυτών –περίπου 54%– αφορά εγκαταστάσεις με «πράσινα» χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το γεγονός ότι το 80% του χαρτοφυλακίου logistics έχει αναπτυχθεί κατά την τελευταία πενταετία, γεγονός που το κατατάσσει ανάμεσα στα πλέον σύγχρονα στην ελληνική αγορά, τόσο ως προς την ποιότητα κατασκευής όσο και ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η προνομιακή θέση του ακινήτου στον Ασπρόπυργο, σε συνδυασμό με το μέγεθος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το καθιστούν –σύμφωνα με τη διοίκηση της Trastor– υποδομή νέας γενιάς. Παράλληλα, η επένδυση αποτυπώνει την εμπιστοσύνη της εταιρείας στις προοπτικές της Ελλάδας ως περιφερειακού διαμετακομιστικού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως σημειώνεται, η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται σε μια πειθαρχημένη επενδυτική στρατηγική, με στόχο τη διοχέτευση κεφαλαίων σε έργα που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη οικονομική αξία.

