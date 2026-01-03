Συγκέντρωση αλληλεγγύης στη Βενεζουέλα έξω από την αμερικανική πρεσβεία (Photos)

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στη Βενεζουέλα πραγματοποίησαν το απόγευμα του Σαββάτου, 3/1, πολίτες, έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο κέντρο της Αθήνας.

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα υπέρ της Βενεζουέλας και κατά των ΗΠΑ, ενώ έκαψαν και αμερικανικές σημαίες.

Νωρίτερα, σε συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον λαό της Βενεζουέλας κάλεσαν αριστερές και εργατικές οργανώσεις, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στη Λατινική Αμερική και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Η συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί για τις 18:00, στο πάρκο Ελευθερίας, ενώ ακολούθησε πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

