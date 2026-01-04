Ο κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη: Πολιτικοί, άνθρωποι των ΜΜΕ και απλοί πολίτες αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο

Απέραντη θλίψη στο πανελλήνιο για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη.

Συνάδελφοι, πολιτικοί, άνθρωποι των ΜΜΕ, αλλά και απλοί πολίτες, έχουν γεμίσει τα σόσιαλ με αναρτήσεις όπου αποχαιρετούν τον δημοφιλή δημοσιογράφο, με τον οποίο μεγάλωσαν… γενιές.

Το αντίο από τον ΑΝΤ1: Η παρακαταθήκη του θα μείνει ζωντανή

Πρώτος απ όλους ο τηλεοπτικός σταθμός που έγινε σπίτι του, ο ΑΝΤ1.

«Η οικογένεια του ΑΝΤ1 αποχαιρετά με βαθιά θλίψη έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την πρωινή ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή, μετά από βαρύ έμφραγμα, ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι.

Γεννημένος στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951, υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με πάθος, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης. Πριν κατακτήσει την τηλεόραση, άφησε το στίγμα του και στον έντυπο Τύπο.

Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση, τη δεκαετία του ’80, ήρθε μέσα από την εκπομπή “Τρεις στον αέρα” της κρατικής τηλεόρασης. Λίγα χρόνια αργότερα, από το 1992, έγινε η σταθερή φωνή του πρωινού μέσα από το Καλημέρα Ελλάδα — την εκπομπή που θεμελίωσε την πρωινή ενημέρωση στην ελληνική τηλεόραση και συντρόφευσε γενιές τηλεθεατών.

Η αποχώρησή του από το τιμόνι της εκπομπής, στις 4 Ιουλίου της περασμένης χρονιάς, ήταν γεμάτη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Παρέμεινε, ωστόσο, ενεργός και παρών, προσφέροντας τη ματιά και την εμπειρία του ως σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής. Υπήρξε δάσκαλος, συνομιλητής, σημείο αναφοράς. Με ευθύ λόγο, δημοσιογραφικό ήθος και ακούραστη εργατικότητα, κράτησε ανοιχτό τον διάλογο με την κοινωνία κάθε πρωί για δεκαετίες.

Οι εργαζόμενοι του ΑΝΤ1 εκφράζουμε τα θερμότατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του. H παρακαταθήκη του, θα μένει ζωντανή.»

Μητσοτάκης: Σφράγισε την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετέφερε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατό του.

«Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του» έγραψε.

Διγενή: Οι ζωντανές συνδέσεις μας δεν θα τελειώσουν ποτέ»

H Σεμίνα Διγενή με μία ανάρτησή της εξέφρασε την θλίψη της για την απώλεια του πρώην συνεργάτη της.

«Καλό ταξίδι Γιώργο. Οι “ζωντανές συνδέσεις” μας δε θα τελειώσουν ποτέ» έγραψε δημοσιεύοντας ένα εξώφυλλο από το «Τηλέραμα» όταν συμπαρουσίαζαν το «Τρεις στον αέρα».

Νικήτας Κακλαμάνης: Με θλίψη αποχαιρετώ έναν φίλο

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικήτας Κακλαμάνης μόλις πληροφορήθηκε τον αιφνίδιο θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ απόψε τον φίλο μου, δημοσιογράφο, Γιώργο Παπαδάκη. Σήμερα η Ελλάδα έχασε έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους της σύγχρονης δημοσιογραφίας και κατ´ επέκταση της ελληνικής τηλεόρασης, στην οποία υπήρξε πρωτοπόρος. Ο Γιώργος Παπαδάκης για πολλές δεκαετίες υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, τόλμη, αίσθημα ευθύνης και κυρίως με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, ήταν εκείνος που διαμόρφωσε ουσιαστικά την πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών σταθμών και αποτέλεσε τον «πατέρα» πολλών νεότερων δημοσιογράφων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το τηλεοπτικό κοινό τον αγκάλιασε από τα πρώτα του βήματα και κέρδισε διαχρονικά την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων πολιτών.

Από σήμερα η φράση «Καλημέρα Ελλάδα» θα ηχεί διαφορετικά στα αυτιά όλων μας.

Στην οικογένειά του, στους οικείους του και στον ΑΝΤ1 εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.»

Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης έκανε την εξής ανάρτηση για την απώλεια του δημοσιογράφου Γ. Παπαδάκη:

«Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μείνει στην ιστορία ως μια από τις επιδραστικότερες φωνές της ενημέρωσης και της ελληνικής τηλεόρασης. Αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους τηλεθεατές και άντεξε όσο κανένας στον χρόνο.

Από τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων που περίμενα να διαβάσει πριν πάω στο σχολείο, αρκετά χρόνια μετά, είχα και εγώ την ευκαιρία να είμαι καλεσμένος στο «Καλημέρα Ελλάδα». Θα του είμαι για πάντα ευγνώμων για τον χώρο και τον χρόνο που μου παραχώρησε για να εκθέσω τις απόψεις μου. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους»

Ανδρουλάκης: Αγαπήθηκε λόγω της αυθεντικότητάς του

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με τη σειρά του μετέφερε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του γνωστού δημοσιογράφου.

Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη σκόρπισε θλίψη σε όλο το πανελλήνιο.



Η δημοσιογραφική του πορεία ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας και της ανάδειξης των καθημερινών προβλημάτων και αγωνιών των πολιτών.



Η εκπομπή του ήταν για δεκαετίες η αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια… — Nikos Androulakis (@androulakisnick) January 4, 2026

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου

“Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη. Έναν δημοσιογράφο που υπηρέτησε το λειτούργημά του με συνέπεια, δεοντολογία και σεβασμό στην αλήθεια. Η απώλεια του με αγγίζει βαθιά. Θα τον θυμάμαι για τη σεμνότητα και το ήθος του, για τον τρόπο που υπενθύμιζε ότι η ενημέρωση είναι σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Η απουσία του αφήνει ένα αισθητό κενό. Η μνήμη του όμως θα μείνει ως πρότυπο για όλους τους νέους δημοσιογράφους. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του”.

Το αντίο του Γιώργου Αυτιά

«Έδωσες τα φώτα σου και αγάπη σε εκατοντάδες δημοσιογράφους. Σ ευχαριστώ που ήμουν ένας από αυτούς. Καλό ταξίδι αγαπημένε δάσκαλε».

Με αυτά τα λόγια και μια κοινή τους φωτογραφία, αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη ο Γιώργος Αυτιάς.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

Κασσελάκης: Θα τον θυμάμαι πάντα με σεβασμό

Ο Στέφανος Κασσελάκης σχολίασε πως ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος ήταν μια φωνή «που δεν χάιδευε αυτιά» και πως θα τον θυμάται «πάντα με σεβασμό»

Το σχόλιο του Βασίλη Κικίλια:

«Απέραντη θλίψη για την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη.

Ενός δημοσιογράφου που υπηρέτησε το ρεπορτάζ και την ενημέρωση με σοβαρότητα, ήθος και επαγγελματισμό στην πολυετή του πορεία. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του».

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Η προσφορά του στην ενημέρωση και στη διαμόρφωση της ελληνικής τηλεόρασης υπήρξε τεράστια και καταλυτική. Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν άνθρωπος που άλλαξε την ενημέρωση στην Ελλάδα.



Ο Γιώργος, σε στιγμές… pic.twitter.com/0QLL5ZcRHe — Costas Zachariadis (@CZachariadis) January 4, 2026

Η ανάρτηση του Γ. Καραμέρου:

Ν. Χατζηνικολάου: Φίλε μου άφησες πίσω ένα αποτύπωμα εντιμότητας και ανθρωπιάς

Αγαπημένε φίλε σε αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση,με μεγάλη στενοχώρια. Εφυγες τώρα που επιτέλους θα ζούσες, μετά από τόσες δεκαετίες σκληρής δουλειάς… Αφήνεις πίσω σου μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας, αλλά και ανθρωπιάς! Όσοι σε γνωρίσαμε και εργαστήκαμε μαζί σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!

O παρουσιαστής και δημοσιογράφος, Γρηγόρης Γκουντάρας, έγραψε για την απώλεια του δημοσιογράφου πως ήταν ένας «δάσκαλος»:

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης ύστερα από βαρύτατο έμφραγμα …

ΟΧΙ ρε γαμώτο …

Καλό ταξίδι δάσκαλε 🕊️

Δύναμη και κουράγιο στην οικογένειά του …#Παπαδάκης #Γιώργος_Παπαδακης pic.twitter.com/5laDrMkWio — g.goudaras (@GGoudaras) January 4, 2026

Οι αντιδράσεις του κόσμου για την είδηση του θανάτου του

Καλημέρα Ελλάδα έλεγες όταν εμείς ετοιμαζόμασταν να πάμε σχολείο



Καλό ταξίδι θα σου πούμε εμείς κ. Παπαδάκη



Υ.γ είχε αναφέρει ότι όταν θα σταματήσω την τηλεόραση θα πεθάνω #Γιωργος_Παπαδακης pic.twitter.com/WjIUrQBahm — Mr. X (@Theocharis_Kara) January 4, 2026

Η μαμά μας ξυπνούσε για το σχολείο στο δωμάτιο κ ταυτόχρονα απο την κουζίνα στην τηλεόραση ο Γιώργος Παπαδάκης ,σε όλα τα μαθητικά μας χρόνια . Ο Θεός να τον αναπαύσει! 🥺🕊 — Ανασtασία (@avastasi_a) January 4, 2026

Ο Γιώργος Παπαδάκης μεγάλωσε γενιές με παρουσία και σταθερότητα. Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν στ’ αλήθεια, μένουν στις μνήμες μας. Καλό ταξίδι. #Παπαδάκης #Γιώργος_Παπαδακης pic.twitter.com/oeHUyuqWkM — Charoula (@xara_xaramou) January 4, 2026

Ένα μεγάλο κομμάτι της παιδικής μας ηλικίας κίνησε για την επάνω γειτονιά. Γιώργο Παπαδάκη, καλό ταξίδι στο φως. #Γιώργος_Παπαδάκης pic.twitter.com/MTEXYpk7zC — Χρήστος Κονδύλης (@chriskondylis) January 4, 2026

Δεν ήμουν μεγάλη για να ξέρω τι σημαίνει δημοσιογραφία, ήμουν παιδί. Όμως αυτή η μουσική και αυτή η φωνή με στιγμάτισαν. Το Καλημέρα Ελλάδα δεν ήταν απλώς μια ενημερωτική εκπομπή, ήταν πρωινό, συνήθεια, το σπίτι που ξυπνούσε.

#Παπαδάκης #Γιώργος_Παπαδακης — Charoula (@xara_xaramou) January 4, 2026

Η μαμά μας ξυπνούσε για το σχολείο στο δωμάτιο κ ταυτόχρονα απο την κουζίνα στην τηλεόραση ο Γιώργος Παπαδάκης ,σε όλα τα μαθητικά μας χρόνια . Ο Θεός να τον αναπαύσει! 🥺🕊 — Ανασtασία (@avastasi_a) January 4, 2026

Διαβάστε επίσης:

Ενημέρωση για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών ζητά το ΠΑΣΟΚ, βολές και από τον ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ για το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια: «Αριστεία… Άλλο ένα κατόρθωμα για τη διεθνή προβολή της χώρας»

ΠΑΣΟΚ για Μαρινάκη: «Καλείται να υπερασπιστεί μια βαθιά ανιστόρητη και ντροπιαστική δήλωση – Δεν απευθύνεται σε Λωτοφάγους»