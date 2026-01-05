Ασλανίδης κατά Μαρινάκη: «Το ξυλόλιο έκαψε τα παιδιά μας»

Τον εκνευρισμό του Παύλου Ασλανίδη, ο οποίος έχασε το παιδί του στο αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, προκάλεσε η σύγκριση που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στις κατηγορίες ότι η τροχαία ευθύνεται για την ταλαιπωρία των οδηγών και όχι τα μπλόκα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Π. Μαρινάκης είπε ότι «το νέο “ξυλόλιο” είναι ότι η Αστυνομία κλείνει τους δρόμους», προκαλώντας την οργή του Π. Ασλανίδη, ο οποίος δήλωσε στο thesspost.gr ότι «το ξυλόλιο έχει αποδειχτεί, δεν είναι σωστά ενημερωμένος ο κ. Μαρινάκης. Ας πάει στο Χημείο του Κράτους, να πάρει τις αναλύσεις. Το ξυλόλιο έκαψε τα παιδιά μας και το έχουμε αποδείξει».

Σημειώνεται ότι ο Π. Ασλανίδης τάχθηκε για άλλη μια φορά υπέρ των κινητοποιήσεων των αγροτών, λέγοντας ότι «η υπομονή του κόσμου έχει τελειώσει απέναντι στους κυβερνώντες, όχι στους αγρότες. Και με τα Τέμπη, και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με όλα τα σκάνδαλα. Το βασικό αίτημα των αγροτών είναι ότι πλέον δε θα τους αφήνουν να παράγουν».

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Συνελήφθη γιατί οδηγούσε μεθυσμένη ηλεκτρικό ποδήλατο- «Έφαγε» πρόστιμο 1200 ευρώ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 67χρονου που οδηγούσε με σκύλο δεμένο έξω από το αυτοκίνητο, κρατώντας τον από το λουρί!

Ηράκλειο: Έβαλε φωτιά στο σπίτι της και προκάλεσε φθορές σε δύο οχήματα