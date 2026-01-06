search
06.01.2026 16:43

Θεοφάνια: Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος βούτηξε στα παγωμένα νερά για να πιάσει τον Τίμιο Σταυρό (Video)

06.01.2026 16:43
Ανάμεσα σε εκείνους που βούτηξαν στη θάλασσα για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό ανήμερα των Θεοφανίων ήταν ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος.

Σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο επιχειρηματίας φαίνεται να βουτά στα νερά της Γλυφάδας μαζί με άλλους άντρες που συγκεντρώθηκαν για τη ρίψη του Σταυρού.

Όπως ανέφερε δημοσιογράφος της εκπομπής ως χειμερινός κολυμβητής κάνει καθημερινά μπάνιο στη θάλασσα, οπότε το κρύο νερό δεν αποτέλεσε αποθαρρυντικό παράγοντα

evropi xionia 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος του χιονιά η κεντρική Ευρώπη: Μπλόκαραν οι μεταφορές σε Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία και Ουγγαρία (Photos/Video)

dellatolas-papadakis-new
MEDIA

Αντώνης Δελλατόλας για Γιώργο Παπαδάκη: «Δεν πρόλαβε, δεν του χαρίστηκε ο χρόνος – Αφήνει μεγάλη παρακαταθήκη στον κλάδο μας» (Video)

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Στο μικροσκόπιο ειδικής επιτροπής το blackout στις επικοινωνίες – Αποκλείεται η κυβερνοεπίθεση, σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές στρέφονται οι έρευνες

rosiko ypex 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βενεζουέλα να καθορίσει η ίδια τη μοίρα της χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, λέει το ρωσικό ΥΠΕΞ

greenland
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Επτά χώρες της ΕΕ λένε στις ΗΠΑ «κάτω τα χέρια» – «Εμείς αποφασίζουμε», απαντά στενός συνεργάτης του Τραμπ (Video)

agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

ksiroi-karpoi-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: 7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο

