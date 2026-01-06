Θεοφάνια: Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος βούτηξε στα παγωμένα νερά για να πιάσει τον Τίμιο Σταυρό (Video)

Ανάμεσα σε εκείνους που βούτηξαν στη θάλασσα για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό ανήμερα των Θεοφανίων ήταν ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος.

Σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο επιχειρηματίας φαίνεται να βουτά στα νερά της Γλυφάδας μαζί με άλλους άντρες που συγκεντρώθηκαν για τη ρίψη του Σταυρού.

Όπως ανέφερε δημοσιογράφος της εκπομπής ως χειμερινός κολυμβητής κάνει καθημερινά μπάνιο στη θάλασσα, οπότε το κρύο νερό δεν αποτέλεσε αποθαρρυντικό παράγοντα

