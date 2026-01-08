Αγροτικό: Η κυβέρνηση ελπίζει σε εισαγγελείς και στα πρόστιμα για εκτόνωση, αν δεν πείσουν τα μέτρα

Σε πολιορκία μπαίνει από σήμερα η χώρα καθώς οι αγρότες αναμένεται να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους, δεδομένου ότι δεν ικανοποιήθηκαν από τις κυβερνητικές προτάσεις. Όπως δείχνουν όλα, τα επόμενα εικοσιτετράωρα τα μπλόκα θα ενταθούν καθώς η πλειοψηφία των αγροτών απογοητεύτηκε από τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ωστόσο το μεγάλο ερωτηματικό που προκύπτει είναι εάν μετά από αυτό το 48ωρο θα υπάρξει εκτόνωση του κλίματος όπως ευελπιστούν στην κυβέρνηση.

Όπως δείχνουν όλα το Μέγαρο Μαξίμου περίμενε τις αντιδράσεις αυτές και γι’ αυτό πριν ακόμα τελείωση η συνέντευξη των υπουργών έθεσε σε εφαρμογή το Plan B για το οποίο είχε μιλήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με την ενεργοποίηση ποινικών/διοικητικών και αστικών ποινών για όσους παρακωλύουν την κυκλοφορία.

Με παρέμβαση του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Β. Τζαβέλλα έδωσε το έναυσμα για να υπάρξουν διώξεις στους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα. Πιο συγκεκριμένα παρήγγειλε προς τους εισαγγελείς Εφετών της χώρας να παρεμβαίνουν άμεσα για την διακρίβωση αδικημάτων όπως η παρακώλυση συγκοινωνιών, αλλά και να εξακριβώνουν τα στοιχεία των δραστών με «την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως».

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί στην πραγματικότητα την κορύφωση της σύγκρουσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον αγροτικό κόσμο αφού με το που θα πέσουν τα πρώτα πρόστιμα σε όσους βρίσκονται στα μπλόκα θα κλιμακωθούν και οι αντιδράσεις από την πλευρά των αγροτών.

Η κυβέρνηση ωστόσο ευελπιστεί ότι με τα πρώτα πρόστιμα θα υπάρξουν και οι πρώτες υπαναχωρήσεις στον αγροτικό κόσμο αφού, κάποιοι φοβούνται ότι με την λήξη των κινητοποιήσεων θα τους σταλεί ο… λογαριασμός.

Με αφορμή ωστόσο τα σενάρια που κυκλοφόρησαν χθες το βράδυ και τα οποία μιλούσαν για το ενδεχόμενο συνάντησης αντιπροσωπείας αγροτών με τον πρωθυπουργό, κυβερνητικές πηγές απέκλειαν το ενδεχόμενο συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους μεμονωμένων μπλόκων και συγκεκριμένα όσων ζήτησαν να δουν τον πρωθυπουργό. «Ο Πρωθυπουργός θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών, δεν μπορεί να συναντά ξεχωριστά πέντε-πέντε εκπροσώπους από κάθε μπλόκο», έλεγαν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη.

Οι ίδιοι άνθρωποι παρέπεμπαν μάλιστα όσους εκπροσώπους αγροτών το επιθυμούν, να συναντηθούν με τους κ.κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων.

Μάλιστα παρέπεμπαν στη χθεσινή συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, στην οποία επιβεβαίωσε την άμεση εφαρμογή του Plan B, σημειώνοντας ότι κανείς δεν θέλει τη σύγκρουση, αλλά η αστυνομία, όπως αποφασίσει επιχειρησιακά, σε συνεργασία με τη Δικαιοσύνη, οφείλει να παρέμβει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Είχε αφήσει, μάλιστα, σαφέστατες αιχμές για ενδεχόμενη προβοκάτσια, λέγοντας ότι «κάποιοι που τους «κόπηκε το πάρτι», είτε είναι «μπαταχτζήδες», στα μπλόκα και στις πλατείες παρεισφρύουν επενδύοντας στην προβοκάτσια». «Εγώ καλώ τους πολλούς που είναι και στις κινητοποιήσεις, το καταλαβαίνω, το λέω ξανά και ξανά, έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά τα προηγούμενα χρόνια, να δουν ότι είμαστε η κυβέρνηση που περνάει από τα λόγια στα έργα. Δεν τα κάνουμε όλα, αλλά κάνουμε πολλά περισσότερα απ’ ό,τι όλοι οι προηγούμενοι και αυτά τα οποία δίνουμε έχουν ένα χαρακτήρα μόνιμο» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Την ίδια ώρα πάντως ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων, Γιώργος Μπότας σε δηλώσεις του εξέφρασε την απογοήτευσή του, για τις εξαγγελίες, ενώ όπως είπε οι αγρότες δεν αποχωρήσουν εύκολα από τα μπλόκα τους.

«Αυτό που αποκομίζω από τους συναδέλφους είναι αποτυχημένες πληρωμές, προγράμματα που μένουν στη μέση, προγράμματα που υλοποιήσαμε και εξαπατηθήκαμε, καθώς επενδύσαμε πάνω σε ένα προϊόν και αντί να μας το στηρίξουν συνεχίζουν και κάνουν συμφωνίες με τρίτες χώρες, εισάγοντας προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας. Περίμενα να σταθεί στο ύψος της αυτή τη φορά η κυβέρνηση, εξαγγέλλοντας μέτρα για το μέλλον της γεωργίας. Αντ’ αυτού μας είπαν μέσα από μισόλογα ότι δεν σας θέλουμε» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Η συμφωνία Mercosur θα είναι ταφόπλακα για μας, το μέλλον κρίνεται πολύ ζοφερό. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα απαντήσουν οι αγρότες, σίγουρα δεν θα φύγουν από το δρόμο έτσι εύκολα. Η συμφωνία της Mercosur είναι μονόπλευρη, η Ελλάδα δεν θα έχει κανένα συμφέρον από αυτό. Θα μπορούσαμε να στηριχτούμε για να παράγουμε περισσότερα. Η τεχνογνωσία υπάρχει, η στήριξη όμως είναι μηδαμινή, αντίθετα δεχόμαστε τρικλοποδιές. Η σημερινή αναγγελία ήταν σκέτη απογοήτευση».

Να υπενθυμίσουμε ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στην συνέντευξη που δόθηκε χθες ανέφερε ότι είχαν κατατεθεί 27 διαφορετικά αιτήματα από αγροτοσυνδικαλιστές, στα οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη απαντήσει θετικά στα 16, ενώ 7 βρίσκονται εκτός δυνατοτήτων της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, είπε ότι αποτελεί βασική μεταρρύθμιση η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ λόγω αυξημένης αξιοπιστίας με θετική αποδοχή από την Κομισιόν και ξεκαθάρισε ότι η κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας δεν είναι εφικτή, καθώς αποτελεί υποχρέωση σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ανακοίνωσε για το αγροτικό ρεύμα ότι η τιμή του διαμορφώνεται στα 8,5 λεπτά/kWh. Συγκεκριμένα, στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη. Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα.

Σε ό,τι αφορά στον ΕΛΓΑ ανακοίνωσε ότι θεσπίζεται αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας (από 80% σήμερα), χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς. Για το σύνολο γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων θα ισχύει πλέον από την καταβολή στα τέλη του 2026 η παρακράτηση από τη βασική ενίσχυση σε δύο στάδια, έτσι ώστε όλοι να είναι ασφαλισμένοι. Αυξάνεται το όριο αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ (από 70.000 ευρώ σήμερα).

Για την επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία»: κάθε αγρότης θα κατεβάσει στο κινητό του τη νέα εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μέσω του myDATA app – η εφαρμογή θα παράγει ένα κωδικό QR που ο αγρότης θα δίνει στο πρατήριο.

Διαβάστε επίσης:

«Κάνουν τα πάντα για να μας πάνε στα πέτρινα χρόνια του 50» – Η πρώτη αντίδραση του Γιάνη Βαρουφάκη για την εισαγγελική έρευνα σε βάρος του

Επίθεση Μαρινάκη σε Καρυστιανού: «Ο συλλογικός πόνος δεν μπορεί να μετατρέπεται σε βατήρα για πολιτική ανέλιξη»

Ο αιχμηρός και θεσμικός Ευάγγελος Βενιζέλος – Γιατί ενοχλεί την κυβέρνηση η κριτική του και τι σημαίνει για τους κεντρώους ψηφοφόρους