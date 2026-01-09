search
09.01.2026 18:13

O… απρόθυμος κεντρώος Δένδιας, ο «κανονικός» δεξιός Βορίδης και ο «αριστερός» Πλεύρης

Συγχαρητήρια στον Νίκο Δένδια έσπευσαν να δώσουν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου με τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις Μάκης Βορίδης και Θάνος Πλεύρης, «ποζάροντας» στον φωτογραφικό φακό. 

Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι στην πολιτική παίζουν το δικό τους ρόλο και οι συμβολισμοί. Έτσι όταν ήρθε η ώρα της φωτογραφίας, ο Μάκης Βορίδης σχολίασε πως ως κανονικός δεξιός θα στηθεί στα δεξιά του υπουργού.

«Εγώ να κάτσω δεξιά, γιατί είμαι κανονικός δεξιός. Δεν μου αρέσει το Κέντρο…», είπε με χιούμορ με τον Νίκο Δένδια που τοποθετήθηκε στη μέση να απαντά εξίσου χιουμοριστικά.

«Δηλαδή εμένα, μου αρέσει;», σχολίασε, ενώ γέλια στην ομήγυρη προκάλεσε το γεγονός ότι αναγκαστικά ο Θάνος Πλεύρης στήθηκε στα αριστερά του υπουργού Εθνικής Άμυνας. «Καλά, να κάτσω εγώ αριστερά. Άλλωστε στο πρόσφατο συνέδριο που συμμετείχα, μπροστά στη Μελόνι, ένιωσα… αριστερός», είπε.

