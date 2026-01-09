Θα χιονίσει τελικά στην Αττική; Οι μετεωρολόγοι απαντούν – Αναλυτική πρόγνωση για την εξέλιξη του καιρού

Την ώρα που οι μετεωρολόγοι ερίζουν για την ένταση του επερχόμενου χιονιά, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της κόντρας, ένα είναι σίγουρο. Κρύο θα κάνει και μάλιστα αρκετό.

Η αντιπαράθεση μεταξύ των μετεωρολόγων ήρθε μετά την ανάρτηση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη που μίλησε για χιόνια μέχρι και τη θάλασσα τις επόμενες ημέρες στα νησιά του Αιγαίου και χιονοπτώσεις στα βόρεια προάστια της Αττικής, αλλά και πολύ κρύο.

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς και ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, έκαναν λόγο για υπερβολές και άφησαν τα καρφάκια τους, ωστόσο, οι ίδιοι -προς το παρόν- δεν έχουν προχωρήσει σε συγκεκριμένη πρόγνωση που να προβλέπει αν τελικά θα χιονίσει ή όχι στην Αττική, λέγοντας ότι είναι νωρίς. Αναμένονται, έτσι, τα δικά τους προγνωστικά στοιχεία.

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, επιμένει, ωστόσο, για χιόνια στην Αττική:

«Την Κυριακή απόγευμα μέχρι Δευτέρα το πρωί οι χιονοπτώσεις θα αφορούν τον κεντρικό ηπειρωτικό κορμό της χώρας, τμήματα της βόρειας χώρας και στην Πελοπόννησο. Μέσα στη Δευτέρα τα χιόνια θα μετατοπίζονται προς την πλευρά του Αιγαίου Πελάγους γι’ αυτό είπαμε ότι το χιόνι θα πέφτει πάνω από τη θάλασσα όπως συνέβη με τη Λήμνο πριν από μερικές ημέρες. Χιόνια πολύ πιθανόν να φτάσουν και στην Αττική, χιόνια και στην Κρήτη ενώ την Τρίτη μπορεί να δούμε έως -10 -12 στη Βόρεια Ελλάδα».

Όπως ανέφερε στην πρόγνωσή της η μετεωρολόγος του Action24, Όλγα Παπαβγούλη, προς τον παρόν δεν υπάρχει ξεκάθαρη πρόγνωση για την Αττική, ωστόσο η θερμοκρασία που θα επικρατεί την Κυριακή θα ευνοήσει τις χιονοπτώσεις στα βόρεια προάστια και συγκεκριμένα προς την Ιπποκράτειο Πολιτεία. Όπως χαρακτηριστικά είπε, ίσως το βράδυ της Κυριακής να πέσουν χιόνια έως και τα 700 μέτρα. Τη Δευτέρα, ίσως σημειωθούν και πάλι ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια, με τα φαινόμενα να θυμίζουν εκείνα της Πρωτοχρονιάς.

Θέση πήρε το μεσημέρι της Παρασκευής και ο Νίκος Καντερές, σε μακροσκελή του ανάρτηση στο Facebook, τόνισε μεταξύ άλλων ότι:

«Στην Αττικο-Βοιωτία οπωσδήποτε σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά. Για την Αθήνα θα δούμε νιφάδες. Πολύ δύσκολο να το στρώσει».

Αναλυτικά η ανάρτηση Καντερέ

«Το χειμωνιάτικο εξπρές της Δευτέρας

Σήμερα, από το απόγευμα θα επηρεάζεται η δυτική Ελλάδα με συννεφιές και βροχές ,από το δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό το προερχόμενο από τη κεντρική Μεσόγειο, με τα φαινόμενα στη διάρκεια του Σαββάτου να επεκτείνονται ανατολικά και έως το μεσημέρι της Κυριακής να επηρεάζουν τα νησιά της ανατολικής και νότιας νησιωτικής χώρας.

Η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων θα είναι μικρότερα σχετικά με τη προηγούμενη κακοκαιρία που χτύπησε ιδιαιτέρως την Ήπειρο, που δέχτηκε πολύ μεγάλα ύψη βροχής, που επιπλέον έλιωσαν και μεγάλο όγκο χιονιού με συνέπεια πέραν των τοπικών πλημμυρών τα υπερ-πολλά νερά να χαθούν στο Ιόνιο Πέλαγος.

Από το βράδι της Κυριακής έρχεται η πρώτη για το 2026 ψυχρή εισβολή προερχόμενη από τη Βόρεια Ευρώπη και καθοδηγούμενη από ισχυρότατο αεροχείμαρρο με Β-ΒΔ κατεύθυνση να σαρώσει, σαν εξπρές, τη χώρα μας και να φύγει το πρωί της Τρίτης. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της εισβολής θα είναι η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 με 10 βαθμούς, συγκριτικά με τις σημερινές τιμές και για παράδειγμα στην Αθήνα από τους 15 βαθμούς να υποχωρήσει 7 βαθμούς.

Επιπλέον θα επικρατήσουν βοριάδες, τώρα, εντάσεως 7-8 μποφόρ συνεχίζοντας όγδοο 24ωρο τα απαγορευτικά για τις ελληνικές θάλασσες ,ύστερα από το 7ήμερο με τους θυελλώδεις Δ-ΝΔ ανέμους.

Το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα γίνει με τα χιόνια.

Αρχικά δεν θα είναι ο χιονιάς που είχαμε τέτοιες ημέρες το 2017 με τα πολλά χιόνια και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Η Ήπειρος και τα νησιά του Ιονίου θα εξαιρεθούν από αυτή τη κακοκαιρία. Θα επηρεαστεί η υπόλοιπη Ελλάδα από την οροσειρά της Πίνδου και ανατολικότερα και κυρίως οι νησιωτικές περιοχές και οι προσήνεμες στους ΒΑ ανέμους περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Νομίζω ότι η Εύβοια και κυρίως ο ορεινός όγκος θα δεχθεί τα περισσότερα χιόνια. Επιπλέον πολλά χιόνια θα πέσουν στις Σποράδες, τη Λήμνο, τη Σαμοθράκη και τη Λέσβο. Χιόνια θα πέσουν και στα στα ορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Στην ηπειρωτική χώρα στα ορεινά Θεσσαλιας-Πελοποννήσου και πιθανόν τοπικά και χαμηλότερα όχι όμως πολλά.

Στην Αττικο-Βοιωτία οπωσδήποτε σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά. Για την Αθήνα θα δούμε νιφάδες. πολύ δύσκολο να το στρώσει. Όλα θα εξαρτηθούν από τη ραδιοβόλιση του μετεωρολογικού σταθμού της ανώτερης ατμόσφαιρας της ΕΜΥ στο Ελληνικό ,που θα δείξει πως είναι η ατμόσφαιρα ,για να εξετάσουμε τις επικρατούσες συνθήκες στις κατάλληλες στάθμες και να συμπεράνουμε που το «πάει» ο καιρός.

Οπωσδήποτε η Δευτέρα έχει καιρικό ενδιαφέρον».

ΕΜΥ: Η πρόγνωση του Σαββάτου 10/01

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο και το Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά Ιονίου και του βορείου Αιγαίου τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 11/01

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι αισθητή.

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός της Δευτέρας 12/01

Στα βορειοδυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της Εύβοιας, των νησιών του βορείου Αιγαίου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση για την Τρίτη 13/01

Στην Εύβοια, την Κρήτη και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

