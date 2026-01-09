Τιτάν: Εξαγορά εργοστασίου τσιμέντου στην Αμερική αξίας 310 εκατ. δολαρίων

Tην παρουσία του στη Βόρεια Αμερική επεκτείνει η ΤΙΤΑΝ με συμφωνία εξαγοράς του εργοστασίου τσιμέντου Κeystone, προωθώντας τη στρατηγική TITAN Forward 2029.

Πιο συγκεκριμένα η θυγατρική του ομίλου, Titan America, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έχει συνάψει συμφωνία για την εξαγορά της Keystone Cement Company, εταιρείας παραγωγής τσιμέντου και αδρανών υλικών με έδρα την Πενσυλβάνια.

Η συναλλαγή συμπεριλαμβάνει μία σύγχρονη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής τσιμέντου, η οποία διαθέτει έναν από τους αποδοτικότερους κλιβάνους τσιμέντου στην περιοχή Lehigh Valley της Πενσυλβάνια, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 990.000 τόνους (short tons) κλίνκερ.

Χάρη στην πλεονεκτική του τοποθεσία, το εργοστάσιο μπορεί να εξυπηρετήσει μία αγορά 6,2 εκ. τόνων (short tons) ετησίως, στις Πολιτείες της Πενσυλβάνια, του Μέριλαντ, του Ντέλαγουερ και του Οχάιο, οι οποίες έχουν σημαντική παρουσία σε έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας, σε επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας και σε εκτεταμένα προγράμματα εκσυγχρονισμού των μεταφορικών δικτύων.

Η εξαγορά αναμένεται να επιταχύνει τις πωλήσεις της Titan America, να ενισχύσει τη γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της και να βελτιώσει τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους, μέσω της επίτευξης συνεργειών και σημαντικών λειτουργικών και εμπορικών οφελών – μέσω της Essex Cement στο Νιού Τζέρσεϊ και της Roanoke Cement στη Βιρτζίνια – καθώς και μέσω των μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης ιπτάμενης τέφρας της Titan America, χάρη στην Separation Technologies, θυγατρικής εταιρεία της Τitan, που δραστηριοποιείται στην Πενσυλβάνια και στο Οχάιο.

Το τίμημα της συναλλαγής (το οποίο υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές μετά την ολοκλήρωση της) ανέρχεται σε $310 εκ., που αντιστοιχεί σε περίπου $313 δολάρια ανά τόνο (short ton) τρέχουσας παραγωγικής δυναμικότητας κλίνκερ και η ολοκλήρωση της τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων και λοιπών συνήθων όρων.

