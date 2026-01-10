Νέος ενεργειακός όμιλος σε τροχιά υλοποίησης μετά την έγκριση της Κομισιόν για ΗΡΩΝ–NRG

Η δημιουργία ενός νέου ισχυρού σχήματος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την έγκρισή της για τη σύμπραξη των εταιρειών ΗΡΩΝ και NRG. Πρόκειται για τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι Όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil, με στόχο τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων τους στην προμήθεια και παραγωγή ενέργειας.

Η αρμόδια διεύθυνση ανταγωνισμού της Κομισιόν έκρινε ότι η συναλλαγή δεν δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά και είναι συμβατή τόσο με το ευρωπαϊκό δίκαιο όσο και με τη Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η απόφαση αυτή αίρει το βασικό ευρωπαϊκό ρυθμιστικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ανοίγοντας τον δρόμο για τα επόμενα βήματα σε εθνικό επίπεδο.

Οι δύο όμιλοι είχαν γνωστοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόθεσή τους να αποκτήσουν κοινό έλεγχο στις εταιρείες ΗΡΩΝ και NRG, οι οποίες μέχρι σήμερα λειτουργούσαν αυτόνομα ως θυγατρικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Motor Oil αντίστοιχα. Με τη νέα δομή, οι δραστηριότητες ενοποιούνται σε ένα κοινό εταιρικό σχήμα, το οποίο φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη φάση της ενεργειακής αγοράς.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των διοικήσεων, η ολοκλήρωση της συγκέντρωσης τοποθετείται χρονικά εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί και η τελική έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η διαδικασία αυτή θεωρείται τυπική, μετά και το «πράσινο φως» από τις Βρυξέλλες, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η επιβολή όρων.

Το νέο σχήμα που διαμορφώνεται θα διαθέτει ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην παραγωγή όσο και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, το χαρτοφυλάκιο θα περιλαμβάνει μονάδες φυσικού αερίου συνολικής ευέλικτης ισχύος περίπου 1,5 GW. Κεντρικό ρόλο αναλαμβάνει η μονάδα της Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής Α.Ε., ισχύος 877 MW, η οποία αποτελεί κοινή επένδυση των δύο ομίλων και θεωρείται από τις πλέον σύγχρονες στο εγχώριο σύστημα.

Στο παραγωγικό μίγμα προστίθενται επίσης η μονάδα ΗΡΩΝ ΙΙ, ισχύος 441 MW, καθώς και η συμμετοχή της Motor Oil στην Korinthos Power, που αντιστοιχεί σε επιπλέον 153 MW. Η συγκέντρωση αυτή δίνει στο νέο σχήμα αυξημένη ευελιξία, σε μια περίοδο που το ενεργειακό σύστημα βασίζεται ολοένα και περισσότερο σε μονάδες ταχείας απόκρισης, λόγω της αυξανόμενης διείσδυσης των ΑΠΕ.

Στον τομέα της προμήθειας, η κοινή εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει με περίπου 550.000 πελάτες και μερίδιο αγοράς κοντά στο 17% στην ηλεκτρική ενέργεια, ενώ στο φυσικό αέριο το μερίδιο υπολογίζεται γύρω στο 11%. Οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι σαφώς υψηλότεροι, καθώς το σχήμα φιλοδοξεί να προσεγγίσει μερίδιο της τάξης του 30% έως το 2030, αξιοποιώντας τόσο την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρισμού όσο και τις δυνατότητες συγκέντρωσης μικρότερων παικτών.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε επισήμως στα μέσα Ιουλίου, δημιουργεί έναν καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο με εκτιμώμενη αξία περίπου 1,4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με αποτίμηση της AXIA Ventures. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα «power deals» των τελευταίων ετών, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στην αγορά, τόσο σε επίπεδο ανταγωνισμού όσο και σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα.

