ΕΣΑμεΑ: Σοβαρά προβλήματα με την κάρτα αναπηρίας – Δεν προβλέπεται άμεση εξυπηρέτηση για κωφούς και βαρήκοους

Μια σειρά από ανυπέρβλητα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες και χρόνιες ή σπάνιες παθήσεις που χρησιμοποιούν το help desk της κάρτας αναπηρίας.

Ενδεικτικά όπως αναφέρει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) η υπηρεσία εξυπηρέτησης δεν απαντάει ποτέ στο τηλέφωνο ή υπάρχουν μεγάλες αναμονές μέχρι να καταφέρει ο ενδιαφερόμενος να μιλήσει με έναν εκπρόσωπο. Επίσης, στις μετακινήσεις τους με τα Αστικά ΚΤΕΛ στην περιφέρεια, δεν τις αναγνωρίζουν με συνέπεια οι κάτοχοι τους αντι να μετακινούνται δωρεάν τελικά να πληρώνουν το μισό ή και ολόκληρο εισιτήριο. Ακόμη υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις παραλαβής των καρτών αυτών με τα ΕΛΤΑ με συνέπεια οι κάτοχοι να τις περιμένουν μήνες ενώ συχνά δεν φτάνουν ποτέ και πρέπει να επαναλάβουν την αίτηση.

Αναλυτικά, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση της η ΕΣΑμεΑ, η Κάρτα Αναπηρίας αποτέλεσε αντικείμενο διεκδίκησης του αναπηρικού κινήματος, της ΕΣΑμεΑ και των οργανώσεών της και χαιρετίστηκε ως «Κάρτα Αξιοπρέπειας», καθώς η κατοχή της σηματοδοτεί μία νέα εποχή, όπου το άτομο με αναπηρία, χρόνια ή/ και σπάνια πάθηση μπορεί να κινείται, να ενεργεί κλπ. χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να δημοσιοποιεί ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Η τελευταία εξέλιξη με την πλαστική, αυτή τη φορά, Κάρτα Αναπηρίας, παρότι φέρνει αρκετές διευκολύνσεις, συνοδεύεται με πολλά προβλήματα που πρέπει άμεσα να επιλυθούν από τις αρμόδιες Αρχές, όπως αποδεικνύεται από το πλήθος των διαμαρτυριών από άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και μέλη των οικογενειών τους που απευθύνονται στην υπηρεσία της ΕΣΑμεΑ «Διεκδικούμε Μαζί». Η υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις, που παρουσιάζονται αναλυτικά στις επιστολές που επισυνάπτονται και αφορούν:

Σε ζητήματα εξυπηρέτησης στο help desk της κάρτας αναπηρίας. Πιο συγκεκριμένα, οι τηλεφωνικές κλήσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν καθώς η τηλεφωνική γραμμή είναι συνεχώς κατειλημμένη και έπειτα από επίμονες προσπάθειες, όταν γίνεται η σύνδεση με το τηλεφωνικό κέντρο, ο χρόνος αναμονής είναι τεράστιος.

Στο help desk επίσης δεν προβλέπεται άμεση εξυπηρέτηση για τους κωφούς και βαρήκοους που επικοινωνούν με τη νοηματική γλώσσα.

