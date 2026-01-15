Ιράν: «Μου είπαν ότι σταμάτησαν οι φόνοι», λέει ο Τραμπ – Παραμένουν με το «δάχτυλο στη σκανδάλη» οι ΗΠΑ, πολίτες ξένων χωρών εγκαταλείπουν τη χώρα

Οι δολοφονίες στο Ιράν έχουν σταματήσει και οι εκτελέσεις ακυρώθηκαν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι, «αν αυτό ξανασυμβεί, θα είμαστε πολύ αναστατωμένοι», με το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής παρέμβασης να παραμένει ανοιχτό.

«Μας έχουν ενημερώσει με αρκετά έντονο τρόπο – θα δούμε όμως πού θα πάει όλο αυτό –, μας είπαν ότι οι σκοτωμοί στο Ιράν έχουν σταματήσει. Και δεν υπάρχουν σχέδια για εκτελέσεις ή για κάποια εκτέλεση. Έτσι μου έχουν πει. Θα το διαπιστώσουμε. Είμαι σίγουρος ότι αν ξανασυμβεί, θα είμαστε πολύ αναστατωμένοι», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

"The killing in Iran is stopping, and it has stopped. There is no plan for executions. I've been told that on good authority." — President Trump pic.twitter.com/UMnOsZI2Dd — Trump War Room (@TrumpWarRoom) January 14, 2026

Αναβλήθηκε η εκτέλεση του Ερφάν Σολτανί

Ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε εκτέλεση δι’ απαγχονισμού μετά τη σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα στο Ιράν, δεν εκτελέστηκε σήμερα, όπως μετέφερε στο Sky News μέλος της οικογένειάς του.

Το ίδιο άτομο πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ο 26χρονος μπορεί ακόμα εκτελεστεί, ανά πάσα στιγμή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σολτανί είχε συλληφθεί την Πέμπτη στην πόλη Καράτζ, στις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν πριν από το μπλακ άουτ στο διαδίκτυο. Στον νεαρό είχε επιβληθεί ποινή θανάτου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky News, η νορβηγική οργάνωση Hengaw για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου δήλωσε ότι ο 26χρονος κρατείται στη φυλακή Qezel Hesar και ότι η πιθανότητα εκτέλεσής του μέσα στις επόμενες ώρες παραμένει υψηλή.

Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος του Ιράν

Το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου του Ιράν, με εξαίρεση τις διεθνείς πτήσεις από και προς τη χώρα που διαθέτουν ειδική άδεια, ανακοίνωσαν οι αεροπορικές αρχές του Ιράν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, 14/1, με νέα ΝΟΤΑΜ που εξέδωσαν.

Σύμφωνα με τη NOTAM, όλες οι υπόλοιπες πτήσεις που θα διέρχονταν από τον ιρανικό εναέριο χώρο υποχρεώνονται σε αλλαγή πορείας.

❌ New NOTAM just issued by Iran closing airspace to all flights except international flights to/from Iran with permission. NOTAM is valid for a little more than 2 hours.



Live view of Iranian airspace: https://t.co/8pUMTxjSkS pic.twitter.com/8GTGUZw0po — Flightradar24 (@flightradar24) January 14, 2026

Το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου έχει ισχύ για χρονικό διάστημα λίγο μεγαλύτερο των δύο ωρών και εντάσσεται στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων επιφυλακής.

«Όλα δείχνουν ότι επίκειται αμερικανική επίθεση»

Την ίδια ώρα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιτεθούν στο Ιράν ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες.

«Όλα τα σήματα δείχνουν ότι μια αμερικανική επίθεση είναι επικείμενη, όμως αυτή είναι και η τακτική της συγκεκριμένης κυβέρνησης: Να κρατά τους πάντες σε εγρήγορση. Η απρόβλεπτη στάση αποτελεί μέρος της στρατηγικής», δήλωσε σήμερα, Τετάρτη 14/1, Δυτικός στρατιωτικός αξιωματούχος στο Reuters.

Τα σενάρια επικείμενου πλήγματος ενισχύονται από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος τους προσωπικού τους από βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από βασικές βάσεις στην περιοχή ως προληπτικό μέτρο, δεδομένων των αυξημένων περιφερειακών εντάσεων.

Six KC-135 tankers departed al-Udeid base pic.twitter.com/Esnew8RFe8 — Barak Ravid (@BarakRavid) January 14, 2026

Η εν λόγω δήλωση ήρθε λίγο μετά την προειδοποίηση της Τεχεράνης, ότι θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις, εάν η Ουάσινγκτον επιτεθεί.

Εκκενώνονται βάσεις, κλείνουν πρεσβείες

Παράλληλα, η Βρετανία απομακρύνει και αυτή μέρος του προσωπικού της από την αεροπορική βάση του Κατάρ, ενόψει πιθανών αεροπορικών επιδρομών από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν, ενώ, σύμφωνα με το Politico, η βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη έχει κλείσει προσωρινά.

Επίσης, η Ιταλία κάλεσε τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν λόγω της κλιμάκωσης της κατάστασης ασφάλειας, ενώ η Γερμανία εξέδωσε οδηγία με την οποία καλεί τις γερμανικές αεροπορικές εταιρίες να αποφεύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο.

Τέλος, και η Πολωνία, αλλά και η Ισπανία, κάλεσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Ιράν.

Δεκάδες πλοία αγκυροβολούν έξω από τα λιμάνια της χώρας

Σημειώνεται ότι, τις τελευταίες ημέρες δεκάδες εμπορικά πλοία έχουν αγκυροβολήσει εκτός των ορίων των ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με πηγές της ναυτιλίας.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι κινήσεις αυτές είναι καθαρά προληπτικές, λόγω των αυξημένων εντάσεων και των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων στο Ιράν.

Το Ιράν έτοιμο να απαντήσει «με αποφασιστικότητα»

Το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει «με αποφασιστικότητα» σε κάθε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ο ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης, κατηγορώντας αυτές τις εχθρικές χώρες ότι βρίσκονται πίσω από το κίνημα αμφισβήτησης, που συνταράσσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε μια δήλωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο Μοχάμαντ Πακπούρ κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι οι «δολοφόνοι της ιρανικής νεολαίας».

Islamic republic state TV just crossed a red line. Airing an image of President Trump after an attempted assassination (by the regime) along with a Persian message reading “this time, the bullet won’t miss.” This is a direct threat against the President. pic.twitter.com/g4UUwnxEYX — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) January 14, 2026

Μάλιστα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ένα απειλητικό μήνυμα, ότι «αυτή τη φορά δεν θα χάσει τον στόχο». Πρόκειται για μια σαφής αναφορά στην απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024, όταν μια σφαίρα χτύπησε στο αυτί τον Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας.

