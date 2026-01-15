search
ΚΟΣΜΟΣ

15.01.2026 22:32

ΟΗΕ: Σημαντικό βήμα η έναρξη της Β΄ Φάσης του σχεδίου για τη Γάζα

gaza-2

Ως “σημαντικό βήμα” χαρακτήρισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δια του εκπροσώπου του, Στεφάν Ντουζαρίκ, την ανακοίνωση της 14ης Ιανουαρίου για την έναρξη της Β’ Φάσης του σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη “σύσταση μεταβατικής τεχνοκρατικής παλαιστινιακής διοίκησης στη Γάζα και τη δημιουργία Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας“.

Όπως σημείωσε, “κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ανακούφιση των δεινών των αμάχων, στη στήριξη της ανάκαμψης και της ανοικοδόμησης, καθώς και στην προώθηση ενός αξιόπιστου πολιτικού ορίζοντα, αποτελεί θετική εξέλιξη”.

Ο Γενικός Γραμματέας, μέσω του εκπροσώπου του, “υπενθύμισε το Ψήφισμα 2803 (2025) του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι προσπάθειες πρέπει να καθοδηγούνται από τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο”.

Τα Ηνωμένα Έθνη, πρόσθεσε, “θα συνεχίσουν να στηρίζουν κάθε προσπάθεια και να υποστηρίζουν Παλαιστινίους και Ισραηλινούς με στόχο τον τερματισμό της κατοχής και της σύγκρουσης και την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τα προηγούμενα ψηφίσματα του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο”.

