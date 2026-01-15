Ροδόπη: Τραγωδία στον ποταμό Λίσσο – Νεκρός σε βάθος 8 μέτρων ο αγρότης που είχε εξαφανιστεί

Νεκρός εντοπίστηκε ο 84χρονος που αγνοούνταν από τις 8 Ιανουαρίου στον ποταμό Λίσσο στη Ροδόπη.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε μέσα στο αγροτικό του όχημα, το οποίο είχε καταλήξει σε βάθος περίπου οκτώ μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή, ο 84χρονος επιχείρησε να διασχίσει τον ποταμό με το τρακτέρ του. Ωστόσο, στη μέση της διαδρομής το βαρύ όχημα ακινητοποιήθηκε, ενώ λόγω της έντονης βροχόπτωσης τα νερά του ποταμού φούσκωσαν και το κάλυψαν.

Ο ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του οχήματος και έχασε τις αισθήσεις του. Από το πρωί της 8ης Ιανουαρίου είχε σημάνει συναγερμός στις Αρχές και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του, με τη συμμετοχή δυνάμεων της Πυροσβεστικής, της 4ης και 2ης ΕΜΑΚ, καθώς και της 7ης ΕΜΟΔΕ.

Το τρακτέρ είχε εντοπιστεί από τις πρώτες ημέρες, καλυμμένο από φερτά υλικά και λάσπη. Σήμερα το πρωί ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσής του, κατά την οποία οι πυροσβέστες εντόπισαν το πτώμα του 84χρονου στο εσωτερικό.

