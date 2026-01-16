«Με μικρό καλάθι» πάνε στο Μαξίμου οι αγρότες – Μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη καθορίζουν τη στάση στους

Τη Δευτέρα αναμένεται να γίνει η συνάντηση των αγροτών της πλειοψηφίας, μετά το ραντεβού-φιάσκο με τους «πρόθυμους» την περασμένη Τρίτη στο Μαξίμου.

Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, υπάρχει μια επί της αρχής συμφωνία για συνάντηση τη Δευτέρα στη 13:00, υπό τον όρο όλοι οι δρόμοι να μείνουν ανοικτοί. Την ίδια ώρα, οι αγρότες αποφασίζουν για τη σύνθεση της 25μελους επιτροπής που θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αν και η κυβέρνηση κάλεσε τους αγρότες σε διάλογο, θέτει ως βασική προϋπόθεση για την έναρξή του, το να παραμείνουν όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί, να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός εκπροσώπων, η συζήτηση να είναι πιο λειτουργική και να μην συμμετάσχουν ελεγχόμενα πρόσωπα ή πρόσωπα με παραβατική συμπεριφορά.

Την ίδια στιγμή τα χιλιάδες τρακτέρ παραμένουν επί έκτη εβδομάδα παρατεταγμένα στα μπλόκα στα κομβικά σημεία της χώρας όπως ακριβώς αποφάσισαν οι εκπρόσωποι των μπλόκων στην πανελλαδική σύσκεψη που έγινε την Τετάρτη στον Παλαμά Καρδίτσας.

Οι αγρότες θέτουν τους δικούς τους όρους συγκροτώντας μέσα από την πανελλαδική τους σύσκεψη συλλογικά 30μελή επιτροπή που θα τους εκπροσωπήσει στην επικείμενη συνάντηση με την κυβέρνηση. Οι ίδιο ξεκαθαρίζουν πως απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις στα αιτήματά τους και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό να πάρει μέτρα που θα τα ικανοποιούν και θα τους επιτρέπουν να ζήσουν από τον μόχθο τους.

Από τις απαντήσεις και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα εξαρτηθεί η συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες προχώρησαν σε άνοιγμα δρόμων

Από χθες το μεσημέρι οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας άνοιξαν την αερογέφυρα με μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα λεωφορεία, φορτηγά και αυτοκίνητα να προσεγγίζουν την ΠΑΘΕ χωρίς παρακάμψεις.

Ενόψει της συνάντησής τους, την Δευτέρα με τον πρωθυπουργό της χώρας, οι αγρότες της Καρδίτσας έχουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ στην άκρη του αυτοκινητόδρομου Ε-65 αφήνοντας μιάμιση λωρίδα ελεύθερη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες στην συνέλευσή τους την Τετάρτη στον Παλαμά, αποφάσισαν να δώσουν χώρο στον διάλογο, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει το περιθώριο να δώσει λύσεις σε βασικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί η λίστα με τους εκπροσώπους που θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με τον πρωθυπουργό.

Σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας

Στη Νίκαια, έχουν επιλεγεί οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας που θα προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα. Στη συνέλευση συζητήθηκαν τα θέματα που θα θέσουν επί τάπητος στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, προσέρχονται στην συνάντηση με ανοιχτούς δρόμους.

«Κρατήσαμε την υπόσχεσή μας και ανοίξαμε τους δρόμους, μέχρι το βράδι θα έχουν ανοίξει όλα τα μπλόκα», ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας Ιορδάνης Ιωαννίδης.

Στην Γενική Συνέλευση της Νίκαιας, το συντονιστικό όργανο ενημερώνει τους Θεσσαλούς αγρότες για τα θέματα που θα βρίσκονται στην ατζέντα. Ακόμη τρεις εκπρόσωποι από την Καρδίτσα και ένας από τα Τρίκαλα θα βρίσκονται στην συνάντηση της Δευτέρας, όπου θα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των αλιέων και των κτηνοτρόφων της περιοχής. Όπως αναφέρουν αγρότες της περιοχής, πάνε στην συνάντηση «με μικρό καλάθι».

Συνέλευση μπλόκου Ε65

Με μαζικότητα πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο του Ε65, όπου οι αγρότες εν όψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό έστειλαν μήνυμα ότι παραμένουν στα μπλόκα ενωμένοι και αποφασισμένοι να συνεχίσουν αν η κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει τα αιτήματα τους.

Ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, τόνισε στην εισήγησή του, πως η ανυποχώρητη αγωνιστική στάση των μπλόκων πίεσε την κυβέρνηση να υποχρεωθεί τελικά σε διάλογο. Ενημέρωσε επίσης τους συναδέλφους του μπλόκου για την 30μελη πανελλαδική αντιπροσωπεία των αγροτών (25+5 παρατηρητές) που θα συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα, από τους οποίους 3 αντιπρόσωποι θα είναι από το μπλόκο του Ε65. Τέλος, τόνισε τη σημασία που έχει η μαζικότητα της συμμετοχής στα μπλόκα τόσο μέχρι και τη Δευτέρα όσο και στη συνέχεια, καθώς όπως διευκρίνισε την Τρίτη οι αγρότες του μπλόκου θα συνεδριάσουν ξανά για να αποτιμήσουν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και να καθορίσουν εκ νέου τη στάση τους και τη συνέχεια του αγώνα τους.

Ο Γιάννης Τσιούτρας, γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, σημείωσε την ανάγκη να διατηρηθεί η ενότητα τόσο στο μπλόκο όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο με την ΠΕΜ, που οι αγρότες έχουν κατακτήσει.

Σύσκεψη για ανάδειξη εκπροσώπων στα Μάλγαρα

Στη σύσκεψη στα Μάλγαρα οι αγρότες όρισαν την εκπροσώπησή τους για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα. Στη σημερινή τους συνέλευση θα τους εκπροσωπήσουν ο Κώστα Ανεστίδη και σε ρόλο άτυπου παρατηρητή ο Κώστας Σέφης.

Ωστόσο, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του κ. Ανεστίδη, ο οποίος παραμένει ελεγχόμενος. Υπενθυμίζεται ότι και την προηγούμενη βδομάδα είχαν ορίσει τον Κώστα Ανεστίδη να τους εκπροσωπήσει.

Πάντως ο Κώστας Ανεστίδης δηλώνει διατεθειμένος να πάρει μέρος στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Σε κάθε περίπτωση, το μπλόκο των Μαλγάρων θα εκπροσωπηθεί στη νέα συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και οι αγρότες θα θέσουν ζητήματα, όπως το υψηλό κόστος παραγωγής, το χαμένο εισόδημα και ο τόπος που δεν πρέπει να ερημωθεί, όπως λένε χαρακτηριστικά.

