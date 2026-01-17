Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Πρεμιέρα με Τουρκία για την Εθνική με το… μυαλό στην Ιταλία

Με ένα -θεωρητικά τουλάχιστον- βατό παιχνίδι, απέναντι στην Τουρκία, αρχίζει σήμερα (17/1, 19:00) η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών τις υποχρεώσεις της στη Β΄ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Μετά τη δραματική αλλά υπερπολύτιμη νίκη επί της Κροατίας, στην «αυλαία» της Α΄ φάσης, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αναμένεται να έχει σαφώς πιο εύκολο έργο στην πρεμιέρα του ΣΤ΄ ομίλου, παρά την απουσία του αρχηγού Ντίνου Γενηδουνιά, ο οποίος αποβλήθηκε στο ματς της Πέμπτης (15/1) και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγώνων.

Μετά τον Σάκη Κεχαγιά, τον οποίο αντιμετώπισε στον αγώνα με τη Γεωργία, η «γαλανόλευκη» θα βρει απέναντί της ακόμη έναν Ελληνα προπονητή, αφού στο «τιμόνι» της εθνικής Τουρκίας βρίσκεται ο Κώστας Λούδης, με συνεργάτη του τον Βαγγέλη Πάτρα.

Η ελληνική ομάδα μεταφέρει στο Β΄ φάση τις νίκες που πέτυχε επί Γεωργίας και Κροατίας και έτσι εκκινεί ως επικεφαλής του ΣΤ΄ ομίλου με έξι βαθμούς, όσους και η Ιταλία. Οι δύο πρώτοι της βαθμολογίας θα προκριθούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης και θα διεκδικήσουν τα μετάλλια, οπότε η εθνική πρέπει να νικήσει Τουρκία και Ρουμανία και, ενδιάμεσα, να πάρει τουλάχιστον ένα βαθμό στο ντέρμπι της Δευτέρας (19/1) με τους «σετεμπέλο». Σε περίπτωση ήττας, το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου θα πρέπει να περιμένει την τελευταία αγωνιστική (Τετάρτη 21/1) και την αναμέτρηση των «σετεμπέλο» με την Κροατία, για να μάθει αν θα πάρει το εισιτήριο για την τετράδα.

Η Τουρκία συμμετέχει για όγδοη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος -πρώτη μετά το 2020- και η καλύτερη θέση που έχει καταλάβει ποτέ είναι η δέκατη (επί δώδεκα ομάδων όμως), το 2010 στο Ζάγκρεμπ. Κατάφερε τον βασικό της στόχο, να προκριθεί δληαδή στη 12άδα, χάρη στη νίκη της με 17-16 επί της Σλοβακίας, ενώ στα άλλα παιχνίδια της ηττήθηκε 19-8 από την Ιταλία και 20-19 από τη Ρουμανία. Στο ρόστερ της υπάρχει ο 24χρονος φουνταριστός του Παλαιού Φαλήρου, Καάν Ογκουζτσάν, αλλά και ο Μεχμέτ Γιουτμάζ, που αγωνίστηκε πέρυσι στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη ΝΕ Πατρών.

Η πιο πρόσφατη αναμέτρηση των δύο ομάδων, σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ήταν το 2018 στη Βαρκελώνη, όταν η εθνική είχε νικήσει στην πρεμιέρα της διοργάνωσης με το επιβλητικό 27-1.

