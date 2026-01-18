Διάσωση στον Ταΰγετο: Τραυματίες οι 4 από τους 8 ορειβάτες – Μεταφέρονται με φορεία πάνω στον πάγο οι 2 (Video)

Σε εξέλιξη βρίσκεται, η μεταφορά των μελών της ορειβατικής ομάδας, που είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία στον Ταΰγετο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στη 1μμ για ομάδα 8 ορειβατών σε δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία, η οποία ξεπερνάει τα 2.000 μέτρα.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εντόπισαν και προσέγγισαν τους 8 ορειβάτες και τους μεταφέρουν στο καταφύγιο ΕΟΣ Σπάρτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τραυματίες είναι τρεις άνδρες και μία γυναίκα εκ των οποίων οι δύο μεταφέρονται με φορεία στο καταφύγιο, όπου, εκεί θα τους παραλάβουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και θα τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο Σπάρτης.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, μέλος της ομάδας γλίστρησε και καθώς ήταν δεμένοι μεταξύ τους συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους και κατέληξαν σε χαράδρα.

Νωρίτερα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν επικοινωνία με τον επικεφαλής της ορειβατικής ομάδας ο οποίος τους ενημέρωσε ότι τέσσερα μέλη τραυματίστηκαν. Για τον λόγο αυτό κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, το οποίο ωστόσο δεν κατάφερε να προσεγγίσει λόγω ισχυρών ανέμων.

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού κινητοποιήθηκαν 89 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ και την 6η ΕΜΟΔΕ και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου.

