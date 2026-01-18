Γάζα: Νεκρό βρέφος από υποθερμία – Το 8ο μέσα στον χειμώνα

Ένα νεογέννητο 27 ημερών, κατέληξε το Σάββατο στη Γάζα από σοβαρό ψύχος, ανεβάζοντας σε οκτώ τον αριθμό των παιδιών που έχουν χάσει τη ζωή τους από υποθερμία στον θύλακα από την αρχή του χειμώνα.

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι όταν το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, στη Χαν Γιουνίς, ήταν ήδη πολύ αργά για να σωθεί. Η κατάσταση για τις μητέρες και τα νεογνά στη Γάζα παραμένει δραματική.

Έλλειψη καυσίμων, μπλοκαρισμένα ιατρικά υλικά, μαζικές εκτοπίσεις και συνεχείς βομβαρδισμοί έχουν καταρρακώσει τη φροντίδα μητέρων και νεογνών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά, μόνο τους πρώτους έξι μήνες του 2025 καταγράφηκαν πάνω από 2.500 βρέφη που χρειάστηκαν νοσηλεία σε νεογνολογικές μονάδες, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian.

Οι μητέρες αναγκάζονται να επιλέγουν ανάμεσα στην επιβίωση τη δική τους και των παιδιών τους, συχνά μετακινώντας τα σε υπερπλήρεις καταυλισμούς εκτοπισμένων. Πέρα από την υποθερμία, οι χειμερινές κακοκαιρίες έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. Ισχυροί άνεμοι και βροχές προκάλεσαν καταρρεύσεις προσωρινών καταλυμάτων, ενώ οι πλημμύρες και η έλλειψη υποδομών ενισχύουν τον κίνδυνο θανάτων.

Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο, η βία δεν έχει σταματήσει πλήρως και οι συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες για τα παιδιά.

