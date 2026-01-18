search
18.01.2026 19:24

Πεζεσκιάν: «Οποιαδήποτε επίθεση στον Χαμενεΐ ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του Ιράν» – Απειλεί με «οδυνηρή απάντηση»

18.01.2026 19:24
masoud_pezeshkian_new

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε επίθεση που θα είχε στόχο τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, θα συνιστούσε κήρυξη πολέμου.

«Μια επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη της χώρας μας ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του ιρανικού έθνους» έγραψε στα περσικά ο πρόεδρος Πεζεσκιάν στο X απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε έναν νέο ηγέτη στο Ιράν», δήλωσε χθες Σάββατο ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Politico.

«Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άρρωστος άνθρωπος που θα έπρεπε να διοικήσει σωστά τη χώρα του και να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους» πρόσθεσε, αναφερόμενος στον 86χρονο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1989.

Η απάντηση του Ιράν σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση θα είναι σκληρή και οδυνηρή, έγραψε επίσης στο μήνυμά του ο πρόεδρος Πεζεσκιάν.

Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 οι νεκροί από τις διαδηλώσεις

Εντείνεται η διεθνής ανησυχία για τις εξελίξεις στο Ιράν, καθώς αξιωματούχος της χώρας – όπως αναφέρει το Reuters – επιβεβαίωσε ότι οι τοπικές Αρχές επαλήθευσαν πως τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις των προηγούμενων ημερών

Όπως είπε ανάμεσά τους είναι περίπου 500 άτομα από το προσωπικό ασφαλείας.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητά του, δήλωσε επίσης στο Reuters ότι μερικές από τις πιο σφοδρές συγκρούσεις και ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων σημειώθηκαν στις ιρανικές κουρδικές περιοχές στο βορειοδυτικό Ιράν, μια περιοχή όπου οι Κούρδοι αυτονομιστές έχουν δραστηριοποιηθεί και όπου οι εξάρσεις ήταν από τις πιο βίαιες σε προηγούμενες περιόδους αναταραχής.

«Ο τελικός αριθμός δεν αναμένεται να αυξηθεί απότομα», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ και ένοπλες ομάδες στο εξωτερικό» είχαν «υποστηρίξει και εξοπλίσει όσους βγήκαν στους δρόμους».

Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τακτικά για τις αναταραχές ξένους «εχθρούς», συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, ενός άσπονδου εχθρού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το οποίο εξαπέλυσε στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν τον Ιούνιο.

Η ομάδα υπεράσπισης των δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, δήλωσε το Σάββατο ότι ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 3.308, με άλλες 4.382 υποθέσεις να βρίσκονται υπό εξέταση.

Η ομάδα δήλωσε ότι επιβεβαίωσε περισσότερες από 24.000 συλλήψεις.

Η ομάδα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των Ιρανών Κούρδων, Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, δήλωσε ότι μερικές από τις πιο σφοδρές συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου σημειώθηκαν σε κουρδικές περιοχές στα βορειοδυτικά.

Η Λέβιτ χαρακτήρισε «αριστερό δημοσιογραφίσκο» ρεπόρτερ επειδή της έκανε ερώτηση για τον ICE (video)

Γροιλανδία: Ο Μακρόν λέει «ναι» σε αντίμετρα «μπαζούκα» κατά των ΗΠΑ αν επιβάλουν δασμούς – Στον αέρα και η εμπορική συμφωνία

Μελόνι: «Είπα στον Τραμπ ότι είναι λάθος οι δασμοί στην Ευρώπη λόγω Γροιλανδίας» (Video)

famellos-tragoudi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα… γονίδια μίλησαν: Ο Σωκράτης Φάμελλος πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε σε κοπή πίτας (video)

ufo_vretania_1004_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χέλεν Μακόου: Η Τράπεζα της Αγγλίας πρέπει να προετοιμάζεται για «οικονομική κρίση» που θα προκαλέσουν εξωγήινοι

ataman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Έκρηξη» Αταμάν στην Πυλαία: «Κάποιοι δεν αξίζουν να παίζουν στην ομάδα μου»

hellenic train 76- new
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή των συγγενών των Τεμπών για τη νέα συμφωνία της κυβέρνησης με την Hellenic Train: «Απαράδεκτη η ανανέωση»

aelAris11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Άρης 1-0: Ανάσα για τους «βυσσινί», σύννεφα για τον Χιμένεθ

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

