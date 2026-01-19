Τέλος οι αυταπάτες για συνεργασία Καρυστιανού – Κασσελάκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Όσοι είχαν απομείνει εγκλωβισμένοι στην οποιαδήποτε σκέψη ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού με τον Στέφανο Κασσελάκη και το Κίνημα Δημοκρατίας, πρέπει να αναθεώρησαν, οριστικά και αμετάκλητα.
Είναι όλο και πιο σαφές ότι η Καρυστιανού δεν έχει τις ίδιες ιδέες με τον Κασσελάκη. Μάλιστα υπάρχει ένα θέμα, που η διαφορά είναι ειδοποιός και καταλυτική: Στο δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών στο γάμο.
Υπάρχουν κι άλλα, αλλά αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί…
