Τέλος οι αυταπάτες για συνεργασία Καρυστιανού – Κασσελάκη

Όσοι είχαν απομείνει εγκλωβισμένοι στην οποιαδήποτε σκέψη ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού με τον Στέφανο Κασσελάκη και το Κίνημα Δημοκρατίας, πρέπει να αναθεώρησαν, οριστικά και αμετάκλητα.

Είναι όλο και πιο σαφές ότι η Καρυστιανού δεν έχει τις ίδιες ιδέες με τον Κασσελάκη. Μάλιστα υπάρχει ένα θέμα, που η διαφορά είναι ειδοποιός και καταλυτική: Στο δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών στο γάμο.

Υπάρχουν κι άλλα, αλλά αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί…

Διαβάστε επίσης:

Η Δόμνα Μιχαηλίδου κατά Μαρίας Καρυστιανού, ξεχνώντας τις δικές της δηλώσεις

Υποψίες για εκλογές το… 2026

Το δίλημμα του ΚΚΕ με τα μπλόκα