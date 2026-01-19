search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 15:09
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 13:35

Τέλος οι αυταπάτες για συνεργασία Καρυστιανού – Κασσελάκη

19.01.2026 13:35
kasselakis_karystianou_new

Όσοι είχαν απομείνει εγκλωβισμένοι στην οποιαδήποτε σκέψη ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού με τον Στέφανο Κασσελάκη και το Κίνημα Δημοκρατίας, πρέπει να αναθεώρησαν, οριστικά και αμετάκλητα.

Είναι όλο και πιο σαφές ότι η Καρυστιανού δεν έχει τις ίδιες ιδέες με τον Κασσελάκη. Μάλιστα υπάρχει ένα θέμα, που η διαφορά είναι ειδοποιός και καταλυτική: Στο δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών στο γάμο.

Υπάρχουν κι άλλα, αλλά αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί

Διαβάστε επίσης:

Η Δόμνα Μιχαηλίδου κατά Μαρίας Καρυστιανού, ξεχνώντας τις δικές της δηλώσεις

Υποψίες για εκλογές το… 2026

Το δίλημμα του ΚΚΕ με τα μπλόκα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
skourletis-exetastiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΝΔ: «Ο Σκουρλέτης «καρφώνει» ΣΥΡΙΖΑ για την τεχνική λύση»

menidi_fotia_1901_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών (video)

Requiem for the End of Love _2222
ADVERTORIAL

Πρώτες εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις πρόβες του «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα»

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Σεσουάρ για δολοφόνους»: Η μακροβιότερη παράσταση στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου επιστρέφει… πιο δολοφονική από ποτέ!

iran-diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν θα εξετάσει την άρση της απαγόρευσης του ίντερνετ – Χάκαραν την κρατική τηλεόραση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 15:09
skourletis-exetastiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΝΔ: «Ο Σκουρλέτης «καρφώνει» ΣΥΡΙΖΑ για την τεχνική λύση»

menidi_fotia_1901_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών (video)

Requiem for the End of Love _2222
ADVERTORIAL

Πρώτες εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις πρόβες του «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα»

1 / 3