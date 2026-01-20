Δήμος Αθηναίων: Ο Νομπελίστας Λάσλο Κρασναχορκάι στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας Αθήνας

Με τη συμμετοχή του Νομπελίστα Λογοτεχνίας 2025 Λάσλο Κρασναχορκάι εγκαινιάζεται το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας (Athens International Literature Festival – AILF) που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Ο πολυβραβευμένος Ούγγρος συγγραφέας, θα βρεθεί στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 27–29 Μαρτίου 2026, σε έναν από τους πιο εμβληματικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Με το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας Αθήνας, η πόληανοίγει τις πόρτες της σε φωνές που συνομιλούν με τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας. Η συμμετοχή του Λάσλο Κρασναχορκάι, Νομπελίστα Λογοτεχνίας 2025 και «μετρ της Αποκάλυψης» στη σύγχρονη λογοτεχνία, προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στη διοργάνωση και αναδεικνύει τη διεθνή της στόχευση. Πρόκειται για έναν δημιουργό με βαθιά φιλοσοφική γραφή, τολμηρή αφηγηματική φόρμα και μοναδική γλωσσική ένταση, που επηρεάζει καθοριστικά τον παγκόσμιο πνευματικό διάλογο. Ένα πολιτιστικό κεφάλαιο γράφεται στην Αθήνα».

Ποιος είναι ο Λάσλο Κρασναχορκάι

Γεννημένος το 1954 στην Ουγγαρία, ο Λάσλο Κρασναχορκάι έχει διαμορφώσει μια μοναδική λογοτεχνική γλώσσα, αναγνωρισμένη για τη φιλοσοφική της ένταση, τις ιλιγγιώδεις μακροπερίοδες προτάσεις και την υποβλητική εικονοποιία της. Έγινε διεθνώς γνωστός όταν, στα τέλη της δεκαετίας του ’90, το μυθιστόρημά του «Πόλεμος και Πόλεμος» μεταφράστηκε στα αγγλικά και η Αμερικανίδα συγγραφέας και κριτικός Σούζαν Σόνταγκ τον χαρακτήρισε «μετρ της Αποκάλυψης» στησύγχρονη λογοτεχνία, τίτλος που τον ακολουθεί μέχρι και σήμερα. Έχει τιμηθεί μεταξύ άλλων με το Διεθνές Βραβείο Booker (Man Booker International Prize, 2015), διάκριση-σταθμό που εδραίωσε την παγκόσμια αναγνώρισή του, ενώ η καλλιτεχνική του πορεία συνδέθηκε στενά με τον Μπέλα Ταρ, τον σπουδαίο Ούγγρο σκηνοθέτη που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, με τον οποίο συνεργάστηκε επί σειρά ετών ως σεναριογράφος στις ταινίες του, μεταφέροντας στον κινηματογράφο ορισμένα από τα πιο εμβληματικά του έργα («Το Τανγκό του Σατανά», 1994, «Αρμονίες του Βερκμάιστερ», 2000, ταινία βασισμένη στο μυθιστόρημα «Η Μελαγχολία της Αντίστασης» κ.ά.).

Διεθνείς παρουσίες υψηλού κύρους στην Αθήνα – Ελεύθερη είσοδος για το κοινό

Με το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας, η Τεχνόπολη παρουσιάζει μια τριήμερη γιορτή των λέξεων και των ιδεών, όπου Έλληνες και διεθνείς συγγραφείς, δημοσιογράφοι και άνθρωποι των γραμμάτων συναντούν το κοινό σε έναν διάλογο ανοιχτό, σύγχρονο και εξωστρεφή. Ομιλίες, συζητήσεις, εργαστήρια, υπογραφές βιβλίων και παράλληλες δράσεις ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και συνθέτουν μια πολυμορφική πολιτιστική εμπειρία, θέτοντας τις βάσεις για έναν νέο διεθνή θεσμό στην Αθήνα.

Η παρουσία του Λάσλο Κρασναχορκάι, ενός από τους πιο επιδραστικούς και ριζοσπαστικούς συγγραφείς της σύγχρονης παγκόσμιας λογοτεχνίας, σηματοδοτεί ένα ιστορικό ξεκίνημα για την πρώτη διοργάνωση του φεστιβάλ, φέρνοντας την Αθήνα στο επίκεντρο της διεθνούς λογοτεχνικής σκηνής. Ο σπουδαίος συγγραφέας θα βρεθεί στην Τεχνόπολη ως προσκεκλημένος του AILF, όπου θα συνομιλήσει ανοιχτά με ανθρώπους των γραμμάτων και αναγνώστες, συμμετέχοντας σε δημόσιες συζητήσεις και book signing που προσφέρουν στο κοινό μια σπάνια ευκαιρία άμεσης επαφής με τον ίδιο και τη σκέψη του.

Στην πρώτη διοργάνωση του AILF, ο κορυφαίος δημιουργός έρχεται να συμπληρώσει μια ήδη εξαιρετική λίστα συμμετεχόντων με παγκόσμια απήχηση. Με αιχμή τους επίσης βραβευμένους με Booker Prize, Ντέιβιντ Σολόι (2025) και Πολ Λιντς (2023), αλλά και συγγραφείς και προσωπικότητες που ξεχωρίζουν διεθνώς για τη ρηξικέλευθη σκέψη και την επιδραστικότητά τους, το φεστιβάλ συγκροτεί, από την πρώτη του κιόλας χρονιά, μια πολυφωνία υψηλού κύρους και διεθνούς βεληνεκούς.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι: Σέλβα Αλμάδα, Καρολίν Έμκε, Μερβ Έμρε, Νικόλ Κράους, Λάσλο Κρασναχορκάι, Πολ Λιντς, Τόμας Μίνεϊ, Κέβιν Μπάρι, Ματέο Νούτσι, Λεϊλά Σλιμανί, Ντέιβιντ Σολόι, Λιλιάν Τυράμ, Καταρίνα Φόλκμερ και οι Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Άθως Δημουλάς, Παναγιώτης Ευαγγελίδης, Κώστας Καλτσάς, Κωστής Καρπόζηλος, Τίνα Μανδηλαρά, Νίκος Μάντης, Παναγιώτης Μένεγος, Νίκος Μπακουνάκης, Σοφία Νικολαΐδου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Κάλλια Παπαδάκη, Κωστής Παπαϊωάννου, Δημήτρης Πλάντζος, Δανάη Σιώζιου, Αλεξάνδρα Τράντα, Βίκυ Τσελεπίδου, Μαρία Φακίνου, Ελιάνα Χουρμουζιάδου, Χρήστος Χρυσόπουλος.

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Χρήστος Αστερίου, Λευτέρης Καλοσπύρος, Μικέλα Χαρτουλάρη

Διοργάνωση: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Μεγάλου Χορηγού της Τεχνόπολης, COSMOTE TELEKOM, του Χορηγού Φιλοξενίας Athenaeum Eridanus Luxury Hotel, του Χορηγού Μετακίνησης Welcome Pickups, καθώς και με την πολύτιμη υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιρλανδίας, του Ινστιτούτου Γκαίτε Αθηνών, του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών.

