23.01.2026 15:00

Πρώτη δημόσια εμφάνιση της εργοστασιακής ομάδας Formula 1 της Audi στο Βερολίνο (photos/video)

Μια ιστορική σελίδα στην αγωνιστική πορεία της Audi άνοιξε η Audi Revolut F1 Team, η οποία παρουσιάστηκε επίσημα την Τρίτη (20/1) στο Βερολίνο.

Σχεδόν 400 προσκεκλημένοι παρακολούθησαν την πρώτη δημόσια εμφάνιση της εργοστασιακής ομάδας Formula 1 της Audi, στον εμβληματικό χώρο Kraftwerk, στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποκαλύφθηκαν το αγωνιστικό livery της Audi R26, ο επίσημος ρουχισμός της ομάδας και οι αγωνιστικές φόρμες των οδηγών, σηματοδοτώντας την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα του project ενόψει της εισόδου της Audi στη Formula 1 το 2026.

Η Audi θα πραγματοποιήσει το αγωνιστικό της ντεμπούτο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 στις 8 Μαρτίου στην Αυστραλία. Το μονοθέσιο Audi R26 κινείται από νέο power unit (υβριδική μηχανή Formula 1) που αναπτύχθηκε στις εγκαταστάσεις της Audi στο Neuburg an der Donau και φέρει την ονομασία AFR 26 Hybrid.

Η είσοδος της Audi στη Formula 1 συμπίπτει με τη μεγαλύτερη τεχνολογική αναμόρφωση στην ιστορία του θεσμού. Από το 2026, το πρωτάθλημα εισέρχεται στην 77η σεζόν του με νέους τεχνικούς κανονισμούς, που δίνουν έμφαση στην ενεργή αεροδυναμική, την αυξημένη ηλεκτρική ισχύ και τη βιωσιμότητα. Τα νέα μονοθέσια διαθέτουν εμπρός και πίσω πτέρυγες με κινητά αεροδυναμικά βοηθήματα, ενώ το μέχρι σήμερα Drag Reduction System (DRS) καταργείται. Οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεση τους πλέον ένα σύστημα ηλεκτρικής ώθησης (boost mode), το οποίο παρέχει τη μέγιστη πρόσθετη ηλεκτρική ισχύ με το πάτημα ενός κουμπιού, για χρήση τόσο σε προσπέραση όσο και σε άμυνα.

