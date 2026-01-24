IndiGo: Εγκαινιάζει την πρώτη απευθείας αεροπορική σύνδεση Ινδίας–Ελλάδας με πτήσεις προς Αθήνα από Βομβάη

Πραγματοποιήθηκε η έναρξη των απευθείας πτήσεων μεταξύ Βομβάης και Αθήνας από την ινδική IndiGo, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί το «ντεμπούτο» της εταιρείας στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων με αεροσκάφος στενής ατράκτου, το Airbus A321XLR. Πρόκειται για μια νέα αεροπορική σύνδεση που, σύμφωνα με την εταιρεία, ενισχύει τη διασυνδεσιμότητα ανάμεσα σε Ινδία και Ελλάδα και ανοίγει προοπτικές για τουρισμό και επιχειρηματικές μετακινήσεις.

Η IndiGo ανακοίνωσε ότι από σήμερα 24 Ιανουαρίου 2026 θα συνδέει την Αθήνα και με το Δελχί, επίσης με A321XLR. Με τα νέα δρομολόγια, η IndiGo γίνεται ο πρώτος ινδικός αερομεταφορέας που θα επιχειρεί απευθείας μεταξύ των δύο χωρών, εκτελώντας τρεις πτήσεις την εβδομάδα για κάθε προορισμό. Παράλληλα, η εταιρεία κάνει γνωστό ότι εξετάζει περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής διασυνδεσιμότητας, με σταδιακή προσθήκη προορισμών.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της, η IndiGo εστιάζει στην Αθήνα ως προορισμό με αυξανόμενη απήχηση για την ινδική αγορά. Όπως αναφέρεται, η ελληνική πρωτεύουσα αποτελεί ελκυστική επιλογή για ταξίδια αναψυχής, για δραστηριότητες MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), αλλά και για τουρισμό γάμων, συνδυάζοντας ιστορία, πολιτισμό και τη μεσογειακή εμπειρία που αναζητούν πολλοί ταξιδιώτες.

Η εταιρεία σημειώνει ότι τα νέα δρομολόγια από Βομβάη και Δελχί ανταποκρίνονται σε μια διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση, ενώ ενισχύουν παράλληλα το ευρωπαϊκό της δίκτυο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη συνεργασία codeshare της IndiGo με την AEGEAN, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων. Μέσω της συμφωνίας, οι Ινδοί επιβάτες που ταξιδεύουν προς Αθήνα θα μπορούν να συνεχίζουν το ταξίδι τους με ανταποκρίσεις προς προορισμούς σε όλη την Ευρώπη και προς ελληνικά νησιά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της IndiGo, Πίετερ Ελμπερς, χαρακτήρισε την Αθήνα «ξεχωριστό προορισμό» για την εταιρεία, σημειώνοντας ότι είναι το πρώτο διεθνές δρομολόγιο που εξυπηρετείται με το πρώτο A321XLR της Ινδίας και ότι η IndiGo γίνεται η πρώτη αεροπορική της χώρας με απευθείας πτήσεις Ινδίας–Ελλάδας. Όπως ανέφερε, ο νέος «αεροπορικός διάδρομος» διευρύνει την παγκόσμια διασυνδεσιμότητα της Ινδίας και συνδέεται με τη φιλοδοξία της να αναδειχθεί σε παγκόσμιο αεροπορικό κόμβο, ενώ εκτίμησε ότι θα συμβάλει και στην ενίσχυση των διμερών δεσμών.

Από την πλευρά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ο CEO Γιάννης Παράσχης χαρακτήρισε την 23η Ιανουαρίου 2026 «ορόσημο» για τη διασυνδεσιμότητα του αεροδρομίου και της χώρας, καθώς πρόκειται για την πρώτη απευθείας τακτική αεροπορική σύνδεση μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας. Τόνισε ότι η έναρξη των πτήσεων δημιουργεί προοπτικές για τον τουρισμό, ενισχύει τους επιχειρηματικούς και οικονομικούς δεσμούς και διευρύνει τις πολιτιστικές ανταλλαγές ανάμεσα στις δύο χώρες.

