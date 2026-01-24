Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία – Αισθητός και στη Μυτιλήνη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη δυτική Τουρκία.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα ανατολικά- νοτιοανατολικά του Σιντιργκί στο Μπαλίκεσιρ του Μαρμαρά. Το εστιακό βάθος ήταν 8,8 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
Σημειώνεται ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στη Μυτιλήνη.
Διαβάστε επίσης:
Φουντώνει το παζάρι για την Ουκρανία: Ασφυκτικές πιέσεις στον Ζελένσκι ώστε να δώσει το Ντονέτσκ – Το «τυράκι» και το αδιέξοδο
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών λέει ότι το Ισραήλ αναζητά ευκαιρία να επιτεθεί στο Ιράν – Ακυρώνονται πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή
WSJ: Οι ΗΠΑ επιδιώκουν ενεργά την αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα μέχρι το τέλος του έτους
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.