ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 01:21
24.01.2026 00:22

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία – Αισθητός και στη Μυτιλήνη

24.01.2026 00:22
credit: Shutterstock

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη δυτική Τουρκία

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα ανατολικά- νοτιοανατολικά του Σιντιργκί στο Μπαλίκεσιρ του Μαρμαρά. Το εστιακό βάθος ήταν 8,8 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Σημειώνεται ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στη Μυτιλήνη.

