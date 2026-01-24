Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία – Αισθητός και στη Μυτιλήνη

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη δυτική Τουρκία.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα ανατολικά- νοτιοανατολικά του Σιντιργκί στο Μπαλίκεσιρ του Μαρμαρά. Το εστιακό βάθος ήταν 8,8 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Σημειώνεται ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στη Μυτιλήνη.

