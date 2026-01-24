search
ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

24.01.2026 11:39

Super League: Ευκαιρία… προσπεράσματος για ΑΕΚ και Ολυμπιακό με Τρίπολη και Βόλο

Με τον ΠΑΟΚ να ζητάει και να παίρνει αναβολή, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του, ΑΕΚ και Ολυμπιακός έχουν τη δυνατότητα να προσπεράσουν τους «ασπρόμαυρους», αρκεί να καταφέρουν να υπερκεράσουν τα εμπόδια του Αστέρα Τρίπολης και του Βόλου, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.
 
Λίγες ημέρες μετά το θρίαμβο επί της Λεβερκούζεν (2-0) και, αντίστοιχα, λίγες ημέρες πριν τον «τελικό» με τον Άγιαξ στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» (Τετάρτη 28/1, 22:00) που θα κρίνει την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Champions League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στον Πειραιά τον Βόλο. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέκτησε την ψυχολογία της, κάτι που θα ήθελε πολύ να κάνει κι εκείνη του Χουάν Φεράντο. Η βαριά εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο (0-3) ήταν η τρίτη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια κι επέφερε πρόστιμο από τον Αχιλλέα Μπέο. Κι ας παραμένουν οι Θεσσαλοί μέσα στην οκτάδα, απ’ όπου δύσκολα θα βγουν ως το τέλος της κανονικής διάρκειας.
 
Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» από τον Αστέρα Τρίπολης δοκιμάζεται η ΑΕΚ. Το παιχνίδι έχει αρκετές ιδιαιτερότητες, ειδικά από την πλευρά των Αρκάδων. Οι οποίοι, μετά από τέσσερις αγωνιστικές δίχως νίκη (0-2-2 με 1-6 τέρματα) και τον αποκλεισμό από το Κύπελλο, προχώρησαν σε αλλαγή προπονητή, με τον Μίλαν Ράσταβατς να επιστρέφει για τρίτη θητεία, αντικαθιστώντας τον Κρις Κόουλμαν. Παράλληλα, ο Αστέρας Τρίπολης είχε την ευκαιρία να… ανασυνταχθεί, καθώς αναβλήθηκε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την περασμένη αγωνιστική. Αντίθετα, η ΑΕΚ, όχι μόνο έπαιξε αλλά κατάφερε και να κάνει ένα… restart μέσα στο 2026. Το επιβλητικό 4-0 επί του Παναθηναϊκού, με τα τέσσερα γκολ του Λούκα Γιόβιτς, ήταν ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετά την ισοπαλία στου Χαριλάου και την ήττα-αποκλεισμό από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο.
 
«Εξάποντο» στην προσπάθεια για παραμονή στην κατηγορία είναι το ματς της ΑΕΛ με τον Πανσερραϊκό στο AEL FC Arena, με τις δύο ομάδες να έρχονται από νίκες-οξυγόνο. Το «αλογάκι» επικράτησε 1-0 του Άρη, στην πρώτη φετινή εντός έδρας επιτυχία, τα «λιοντάρια» επιβλήθηκαν με 2-1 της Κηφισιάς, στην πρώτη νίκη μετά από 3,5 μήνες. Εύκολα γίνεται κατανοητή η κρισιμότητα του αγώνα.

ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία – Ρωσία: Ξεκίνησαν και πάλι οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι

ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη: «Αυτό κατέθεσε μάρτυρας και πήγαν να πέσουν τα μπετά…» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέα επιδείνωση με λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή – Καταιγίδες «χωρίς ιδιαίτερη δυναμική» στην Αττική

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ευκαιρία… προσπεράσματος για ΑΕΚ και Ολυμπιακό με Τρίπολη και Βόλο

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό – Είχε αλεξίσφαιρο, σήμα και μπλε φάρους

ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

