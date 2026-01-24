Super League: Ευκαιρία… προσπεράσματος για ΑΕΚ και Ολυμπιακό με Τρίπολη και Βόλο

Με τον ΠΑΟΚ να ζητάει και να παίρνει αναβολή, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του, ΑΕΚ και Ολυμπιακός έχουν τη δυνατότητα να προσπεράσουν τους «ασπρόμαυρους», αρκεί να καταφέρουν να υπερκεράσουν τα εμπόδια του Αστέρα Τρίπολης και του Βόλου, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.



Λίγες ημέρες μετά το θρίαμβο επί της Λεβερκούζεν (2-0) και, αντίστοιχα, λίγες ημέρες πριν τον «τελικό» με τον Άγιαξ στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» (Τετάρτη 28/1, 22:00) που θα κρίνει την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Champions League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στον Πειραιά τον Βόλο. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέκτησε την ψυχολογία της, κάτι που θα ήθελε πολύ να κάνει κι εκείνη του Χουάν Φεράντο. Η βαριά εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο (0-3) ήταν η τρίτη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια κι επέφερε πρόστιμο από τον Αχιλλέα Μπέο. Κι ας παραμένουν οι Θεσσαλοί μέσα στην οκτάδα, απ’ όπου δύσκολα θα βγουν ως το τέλος της κανονικής διάρκειας.



Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» από τον Αστέρα Τρίπολης δοκιμάζεται η ΑΕΚ. Το παιχνίδι έχει αρκετές ιδιαιτερότητες, ειδικά από την πλευρά των Αρκάδων. Οι οποίοι, μετά από τέσσερις αγωνιστικές δίχως νίκη (0-2-2 με 1-6 τέρματα) και τον αποκλεισμό από το Κύπελλο, προχώρησαν σε αλλαγή προπονητή, με τον Μίλαν Ράσταβατς να επιστρέφει για τρίτη θητεία, αντικαθιστώντας τον Κρις Κόουλμαν. Παράλληλα, ο Αστέρας Τρίπολης είχε την ευκαιρία να… ανασυνταχθεί, καθώς αναβλήθηκε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την περασμένη αγωνιστική. Αντίθετα, η ΑΕΚ, όχι μόνο έπαιξε αλλά κατάφερε και να κάνει ένα… restart μέσα στο 2026. Το επιβλητικό 4-0 επί του Παναθηναϊκού, με τα τέσσερα γκολ του Λούκα Γιόβιτς, ήταν ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετά την ισοπαλία στου Χαριλάου και την ήττα-αποκλεισμό από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο.



«Εξάποντο» στην προσπάθεια για παραμονή στην κατηγορία είναι το ματς της ΑΕΛ με τον Πανσερραϊκό στο AEL FC Arena, με τις δύο ομάδες να έρχονται από νίκες-οξυγόνο. Το «αλογάκι» επικράτησε 1-0 του Άρη, στην πρώτη φετινή εντός έδρας επιτυχία, τα «λιοντάρια» επιβλήθηκαν με 2-1 της Κηφισιάς, στην πρώτη νίκη μετά από 3,5 μήνες. Εύκολα γίνεται κατανοητή η κρισιμότητα του αγώνα.

Διαβάστε επίσης:

Ενίσχυση με NBA εμπειρία: Με Κόρι Τζόσεφ απαντά ο Ολυμπιακός στα προβλήματα των γκαρντ

Ελληνική ευρωπαϊκή βραδιά: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στα νοκ άουτ του Europa League – Άνοδος της Ελλάδας στην 11η θέση της UEFA

Europa League: Κρίσιμα ματς για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ κόντρα σε Φερεντσβάρος και Μπέτις (videos)