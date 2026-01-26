search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 20:30
ΚΟΣΜΟΣ

26.01.2026 19:15

Ναρκο-υποβρύχιο με ποσότητα ρεκόρ κοκαΐνης κατασχέθηκε στην Πορτογαλία

Oι πορτογαλικές αρχές ανακοίνωσαν πως κατέσχεσαν «περίπου εννέα τόνους» κοκαΐνης από ένα «ημικαταδυόμενο» σκάφος, που αναχαιτίστηκε στα ανοικτά του αρχιπελάγους των Αζορών, προερχόμενο από τη Λατινική Αμερική, στο οποίο επέβαιναν τρεις Κολομβιανοί και ένας Βενεζουελάνος.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης που έχει ποτέ γίνει στην Πορτογαλία», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μία εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας.

Η αστυνομία ανέφερε πως αναχαίτισε αυτό το σκάφος «τις τελευταίες ημέρες» σε απόσταση περίπου 230 ναυτικών μιλίων από τις Αζόρες (ήτοι περίπου 426 χλμ) με τη βοήθεια του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας και τη συνδρομή των αμερικανικών και των βρετανικών αρχών.

Αυτή η επιχείρηση διεξήχθη σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το υποβρύχιο εντέλει βυθίστηκε μαζί με 35 από τα 300 φορτία ναρκωτικών που μετέφερε, διευκρίνισε η αστυνομία.

