Ναρκο-υποβρύχιο με ποσότητα ρεκόρ κοκαΐνης κατασχέθηκε στην Πορτογαλία

Oι πορτογαλικές αρχές ανακοίνωσαν πως κατέσχεσαν «περίπου εννέα τόνους» κοκαΐνης από ένα «ημικαταδυόμενο» σκάφος, που αναχαιτίστηκε στα ανοικτά του αρχιπελάγους των Αζορών, προερχόμενο από τη Λατινική Αμερική, στο οποίο επέβαιναν τρεις Κολομβιανοί και ένας Βενεζουελάνος.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης που έχει ποτέ γίνει στην Πορτογαλία», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μία εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας.

Maior apreensão de sempre de cocaína em Portugal: em mais uma mostra de estreita colaboração, as autoridades da Drug Enforcement Administration dos Estados Unidos da América apoiaram a @PJudiciaria na localização e interceção de um semi-submersível em alto mar, ao largo dos… pic.twitter.com/yHDIRjhP8s — U.S. Embassy Lisbon (@USEmbPortugal) January 26, 2026

Η αστυνομία ανέφερε πως αναχαίτισε αυτό το σκάφος «τις τελευταίες ημέρες» σε απόσταση περίπου 230 ναυτικών μιλίων από τις Αζόρες (ήτοι περίπου 426 χλμ) με τη βοήθεια του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας και τη συνδρομή των αμερικανικών και των βρετανικών αρχών.

📢Maior apreensão de sempre de cocaína em Portugal



A @PJudiciaria realizou com a @MarinhaPT e a @fap_pt uma operação de combate ao tráfico de droga por via marítima, no decurso da qual foi possível intercetar, em alto mar, um semi-submersível com cerca de 9 ton. de cocaína. pic.twitter.com/RqJwjUSHFK — Polícia Judiciária (@PJudiciaria) January 25, 2026

Αυτή η επιχείρηση διεξήχθη σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το υποβρύχιο εντέλει βυθίστηκε μαζί με 35 από τα 300 φορτία ναρκωτικών που μετέφερε, διευκρίνισε η αστυνομία.

Διαβάστε επίσης:

Στιγμές τρόμου για τουρίστες στη Σρι Λάνκα – Ελέφαντας επιτέθηκε σε όχημα που τους μετέφερε (Video)

Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ – «Συνεχίστε να ονειρεύεστε»

Με τις δημοσκοπήσεις και τα ΜΜΕ τα βάζει ξανά ο Τραμπ: «Απάτη» τα ποσοστά, «θα έπρεπε να είναι ποινικό αδίκημα»