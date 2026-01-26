Βορίζια: Στο Αυτόφωρο οι γονείς του Φανούρη Καργάκη μετά τη μήνυση της αδελφής της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη (video)

Στο Αυτόφωρο αναμένεται να δικαστούν σήμερα (26/1) οι γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, μετά από μήνυση της αδερφής της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, δεύτερου θύματος του ένοπλου περιστατικού.

Και οι δύο συνελήφθησαν, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στο χωριό, όταν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη πέρασαν μπροστά από το σπίτι τους για να πάνε στο σπίτι του γιου της Γεωργίας Φραγκιαδάκη, η οποία είχε τραυματιστεί από την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, η τελευταία κατήγγειλε πως δέχτηκε λεκτική επίθεση από τους γονείς του Φανούρη Καργάκη, οι οποίοι την έβρισαν και την απείλησαν και υπέβαλε μήνυση σε βάρος τους.

Η μητέρα του 39χρονου οδηγήθηκε το Σάββατο (24/1) στην εισαγγελέα, ενώ ο πατέρας του νοσηλευόταν φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ με covid. Και οι δύο κατηγορούνται για απειλή και εξύβριση.

