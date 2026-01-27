Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ξεκινούν το απόγευμα (27/1) οι πληρωμές – Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ την Τετάρτη (video)

Χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα δουν σήμερα (27/1) το απόγευμα οι πρώτοι συνταξιούχοι, καθώς ξεκινούν οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το τελικό πρόγραμμα καταβολής, που ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ο e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο κύρια κύματα, με βάση τον διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις, ως εξής:

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον Ν. 4387/2016, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ταμεία Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όσον αφορά τις προσωρινές συντάξεις, αυτές για τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και το Πυροσβεστικό Σώμα θα καταβληθούν με το ίδιο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για το Δημόσιο.

Όπως κάθε μήνα, τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, δηλαδή την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου αντίστοιχα.

