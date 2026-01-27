Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ξεκινούν το απόγευμα (27/1) οι πληρωμές – Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ την Τετάρτη (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα δουν σήμερα (27/1) το απόγευμα οι πρώτοι συνταξιούχοι, καθώς ξεκινούν οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με το τελικό πρόγραμμα καταβολής, που ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ο e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο κύρια κύματα, με βάση τον διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών.
Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις, ως εξής:
Όπως κάθε μήνα, τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, δηλαδή την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου αντίστοιχα.
Διαβάστε επίσης:
Ταμείο Ανάκαμψης: Σπριντ 210 ημερών για να μη χαθούν 12,5 δισ. ευρώ
ΑΑΔΕ: Πάνω από 68.000 έλεγχοι για φοροδιαφυγή το 2025 – Σχεδόν ένας στους τρεις «κλέβει» τον ΦΠΑ
Τέλος στα «τυφλά» επιδόματα: Η νέα εποχή του Εθνικού Μητρώου Παροχών
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.