27.01.2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

27.01.2026 06:17

Ταμείο Ανάκαμψης: Σπριντ 210 ημερών για να μη χαθούν 12,5 δισ. ευρώ

27.01.2026 06:17
Eurokinissi

Η αντίστροφη μέτρηση για το ελληνικό πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» έχει ξεκινήσει, με το 2026 να αποτελεί το έτος της απόλυτης κρίσης. Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τεράστια πρόκληση: την απορρόφηση των εναπομεινάντων 12,5 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το τέλος Αυγούστου. Πρόκειται για έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση μετά την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Αυγούστου 2026.

Το «βουνό» των 177 οροσήμων

Για να εισρεύσουν τα τελευταία κεφάλαια στα δημόσια ταμεία, η κυβέρνηση πρέπει να ολοκληρώσει 177 απαιτητικά ορόσημα μέσα στους επόμενους επτά μήνες. Το βάρος είναι πρωτοφανές, αν αναλογιστεί κανείς ότι το 9ο και τελευταίο αίτημα πληρωμής, που προγραμματίζεται για τον Αύγουστο, περιλαμβάνει από μόνο του 133 ορόσημα (19 μεταρρυθμίσεις και 114 επενδυτικά έργα).

Η διοικητική αδυναμία και η γραφειοκρατία αναδεικνύονται ως οι μεγαλύτεροι «εχθροί». Σύμφωνα με εκθέσεις ελεγκτικών οργάνων, η έλλειψη αναλυτικών χρονοδιαγραμμάτων και η χειροκίνητη παρακολούθηση πολλών έργων αυξάνουν τον κίνδυνο απώλειας πόρων, όχι λόγω έλλειψης χρημάτων, αλλά λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση.

Ποια έργα βρίσκονται στο «κόκκινο»

Η ανησυχία επικεντρώνεται σε εμβληματικά έργα με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και υψηλές τεχνικές απαιτήσεις:

• Υποδομές: Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και το βόρειο τμήμα του Ε-65 (Τρίκαλα – Εγνατία) αποτελούν στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν άμεσα.

• Ψηφιοποίηση & Κτηματολόγιο: Η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου και η ψηφιοποίηση 1 δισεκατομμυρίου σελίδων του κράτους βρίσκονται σε οριακό σημείο.

• Υγεία & Παιδεία: Οι ανακαινίσεις σε 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας, καθώς και ο εκσυγχρονισμός σχολικών υποδομών, πρέπει να παραδοθούν χωρίς καμία περαιτέρω αναβολή.

• Πράσινη Μετάβαση: Η κυκλοφορία των 425 ηλεκτρικών λεωφορείων και η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων (Νάξος, Σαντορίνη κ.α.) είναι κρίσιμα για την εκταμίευση των «πράσινων» κονδυλίων.

Το ρίσκο για την οικονομία

Η πιθανή απώλεια μέρους των 12,5 δισ. ευρώ δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης προσφέρονται με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, την ώρα που το κόστος δανεισμού στις αγορές παραμένει υψηλό. Αν τα έργα δεν ολοκληρωθούν, η χώρα θα υποχρεωθεί είτε να τα «παγώσει», είτε να τα χρηματοδοτήσει από εθνικούς πόρους, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό.

Ήδη 135 έργα έχουν τεθεί υπό αναθεώρηση ή απένταξη, καθώς κρίθηκε ότι δεν προλαβαίνουν τις προθεσμίες, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να μεταφέρει πόρους σε «ώριμες» επενδύσεις, όπως το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» και ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το επόμενο εξάμηνο θα κρίθει αν η Ελλάδα θα καταφέρει να αξιοποιήσει πλήρως την ιστορική ευκαιρία του «Marshall Plan» της εποχής μας ή αν οι χρόνιες παθογένειες της δημόσιας διοίκησης θα στερήσουν από την οικονομία πολύτιμα κεφάλαια ανάπτυξης.

