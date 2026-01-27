Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ το βράδυ της Τρίτης 27/1 στη Ζάκυνθο, προκαλώντας αναστάτωση στο νησί.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο θαλάσσια περιοχή, 85 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 9.2 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για, ζημιές.

