ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 21:45
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

27.01.2026 20:16

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο

27.01.2026 20:16
Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Ελασσόνα - Media

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ το βράδυ της Τρίτης 27/1 στη Ζάκυνθο, προκαλώντας αναστάτωση στο νησί.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο θαλάσσια περιοχή,  85 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 9.2 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για, ζημιές.

