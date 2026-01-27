search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 13:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.01.2026 11:26

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για το εργατικό ατύχημα με τους τεσσερις τραυματίες – Βίντεο από τη στιγμή που σκάει ο αγωγός της ΕΥΑΘ

27.01.2026 11:26
AGOGOS_THESSALONIKI_ERGATIKOATIXIMA

Προκαταρκτική έρευνα διεξάγεται για το εργατικό ατύχημα που συνέβη στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού της ΕΥΑΘ, στην οδό Αγίου Δημητρίου, όπου τραυματίστηκαν τέσσερις εργάτες – μέλη συνεργείου της Εταιρείας.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, έδωσε εντολή να διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος κι αν στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις.

Το περιστατικό συνέβη, χθες τα ξημερώματα, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο- τρεις εξ αυτών αποχώρησαν μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και ο τέταρτος παρέμεινε για νοσηλεία.

Διαβάστε επίσης:

Οδηγός για τις διαθήκες: Όλα τα βήματα στην πλατφόρμα diathikes.gr – Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι

Τραγωδία στη Βιολάντα: Εντοπίστηκε νεκρή και η πέμπτη εργαζόμενη – Έλιωσε μέχρι και ο χάλυβας από τη φωτιά (photos/video

Ελευσίνα: Με κάταγμα στο χέρι 11χρονος μαθητής – «Τον κυνήγησαν και τον έσπρωξαν»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Καταλύτης ή βαρίδι για την ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς; – Ένα «φάντασμα» πάνω από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ

mitsotakis_siskepsi_evlogia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας» ανακοίνωσε ο Τσιάρας μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου – Νέο «όχι» σε εμβολιασμό

tony-awards-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Βραβεία Tony 2026: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της 79ης τελετής

media_ai_2701_1920-1080_new
MEDIA

ΜΜΕ και Τεχνητή Νοημοσύνη: Πρωτότυπα ρεπορτάζ και ποιοτική ενημέρωση που δεν συνοψίζονται σε… τρεις κουκκίδες

papastavrou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Αναστολή εργασιών σε ξενοδοχειακή μονάδα μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη, λέει ο Παπασταύρου – Τι απαντά η εταιρεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 13:32
tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Καταλύτης ή βαρίδι για την ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς; – Ένα «φάντασμα» πάνω από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ

mitsotakis_siskepsi_evlogia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας» ανακοίνωσε ο Τσιάρας μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου – Νέο «όχι» σε εμβολιασμό

tony-awards-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Βραβεία Tony 2026: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της 79ης τελετής

1 / 3