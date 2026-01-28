Ο Τραμπ «δεν έχει Αλτσχάιμερ», αλλά… δεν μπόρεσε να θυμηθεί τη λέξη «Αλτσχάιμερ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν κατάφερε να θυμηθεί τη λέξη «Αλτσχάιμερ» όταν περιέγραφε τα προβλήματα υγείας του πατέρα του, Φρεντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια εκτενούς συνέντευξης που παραχώρησε στο New York Magazine σχετικά με τη δική του κατάσταση υγείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Οβάλ Γραφείο, παρουσία της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, καθώς και δύο γιατρών από το Walter Reed National Military Medical Center.

Ο 79χρονος Τραμπ ανέφερε ότι ο πατέρας του είχε «μια καρδιά που δεν μπορούσε να σταματήσει» και σχεδόν κανένα πρόβλημα υγείας, μέχρι που σε μεγάλη ηλικία εμφάνισε συμπτώματα που παρέπεμπαν σε άνοια.

«Σε μια ηλικία, γύρω στα 86, 87, άρχισε να παθαίνει… πώς το λένε;» είπε ο Τραμπ, δείχνοντας το μέτωπό του και κοιτώντας προς τη Λέβιτ.

«Αλτσχάιμερ», του απάντησε εκείνη.

«Κάτι σαν Αλτσχάιμερ. Ε, εγώ δεν το έχω», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Ο Φρεντ Τραμπ πέθανε το 1999 σε ηλικία 93 ετών.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο Τραμπ επανέλαβε αρκετές φορές ότι βρίσκεται σε «τέλεια» κατάσταση υγείας, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα. Σε κάποιο σημείο, απευθύνθηκε στους γιατρούς που βρίσκονταν στο γραφείο και ρώτησε: «Γρήγορα, η υγεία μου είναι τέλεια;», με τον συνταγματάρχη Τζέιμς Τζόουνς να απαντά: «Η υγεία σας είναι εξαιρετική, κύριε».

Οι συζητήσεις για τη φυσική και πνευματική κατάσταση του Τραμπ έχουν ενταθεί μετά την ορκωμοσία του, καθώς έγινε ο γηραιότερος πρόεδρος που ανέλαβε καθήκοντα στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ θα κλείσει τα 80 στις 14 Ιουνίου.

Ένα από τα ζητήματα που έχουν προκαλέσει ερωτήματα είναι οι μελανιές στα χέρια του, οι οποίες έχουν καταγραφεί επανειλημμένα σε φωτογραφίες τον τελευταίο χρόνο. Ο προσωπικός του γιατρός, Σον Μπαρμπαμπέλα, έχει αποδώσει το μελάνιασμα στο δεξί χέρι σε συχνές χειραψίες και στη λήψη ασπιρίνης.

Παράλληλα, ο Τραμπ εμφανίστηκε με μελανιά και στο αριστερό χέρι την περασμένη εβδομάδα, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, με τη Λέβιτ να δηλώνει ότι προκλήθηκε όταν «χτύπησε το χέρι του στη γωνία του τραπεζιού υπογραφών».

Ο Τραμπ είχε προκαλέσει ερωτήματα και τον Οκτώβριο, όταν ανέφερε ότι έκανε μαγνητική τομογραφία, χωρίς να διευκρινίσει αρχικά τον λόγο. Αργότερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι έγιναν «τυπικοί» καρδιαγγειακοί και κοιλιακοί έλεγχοι, με «απολύτως φυσιολογικά» αποτελέσματα. Ωστόσο, ο Τζόουνς ανέφερε ότι τελικά δεν έγινε μαγνητική, αλλά αξονική τομογραφία θώρακα και κοιλίας.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Πρώην γερουσιαστής καταδικάστηκε σε φυλάκιση – Είχε ναρκώσει βουλεύτρια με σκοπό να την κακοποιήσει

Αυστραλία: Πέμπτη μέρα καύσωνα – Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, ακραία ζέστη και μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Πώς ο υποστηρικτής του Τραμπ πρωθυπουργός της Σλοβακίας έπαθε σοκ όταν τον συνάντησε