search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 14:21
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 12:53

Οπαδοί ΠΑΟΚ: Η ανάρτηση της γαλλικής Πρεσβείας – «Συλλυπητήρια και αλληλεγγύη στις οικογένειες»

28.01.2026 12:53
galliki_presvia
shutterstock

Τα συλλυπητήριά της και την αλληλεγγύη της στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, εξέφρασε η γαλλική πρεσβεία στην Ελλάδα.

Σε ανάρτησή της γραμμένη στα ελληνικά στην πλατφόρμα «Χ» αναφέρει:

«Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα εκφράζει την βαθιά της θλίψη για τον τραγικό θάνατο επτά νεαρών οπαδών σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν προς την Λυών για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Europa League.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη μας στις οικογένειες των θυμάτων».

Διαβάστε επίσης:

Σαχινίδης για Κασιμάτη: «Να ζητήσει άφεση αμαρτιών αν θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ»

«Καλή εταιρεία η Βιολάντα!» – Αλήθεια τώρα;

Κεντρική ομιλήτρια στη Έκθεση Τουρισμού της Μαδρίτης η Έλενα Κουντουρά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
afd
ΚΟΣΜΟΣ

Ζήλεψαν οι ακροδεξιοί του AfD και ονειρεύονται… ICE και στη Γερμανία

otk-201-01418_r2
MEDIA

«Daredevil: Born Again»: Κυκλοφόρησε το trailer για τη δεύτερη σεζόν με την επιστροφή της Jessica Jones (videos)

paok-butique-faneles
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο ΠΑΟΚ έβαλε στη μπουτίκ φανέλες της ομάδας με τα ονόματα των θυμάτων στο τροχαίο και του 54χρονου στη Λάρισα

neuhaus
TRAVEL

Βέλγιο: Πώς ένα… φαρμακείο δημιούργησε τις παλιότερες πραλίνες στον κόσμο

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Χάσαμε τη Θεία Στοπ»: Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται από 31 Ιανουαρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 14:20
afd
ΚΟΣΜΟΣ

Ζήλεψαν οι ακροδεξιοί του AfD και ονειρεύονται… ICE και στη Γερμανία

otk-201-01418_r2
MEDIA

«Daredevil: Born Again»: Κυκλοφόρησε το trailer για τη δεύτερη σεζόν με την επιστροφή της Jessica Jones (videos)

paok-butique-faneles
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο ΠΑΟΚ έβαλε στη μπουτίκ φανέλες της ομάδας με τα ονόματα των θυμάτων στο τροχαίο και του 54χρονου στη Λάρισα

1 / 3