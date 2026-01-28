Οπαδοί ΠΑΟΚ: Η ανάρτηση της γαλλικής Πρεσβείας – «Συλλυπητήρια και αλληλεγγύη στις οικογένειες»

Τα συλλυπητήριά της και την αλληλεγγύη της στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, εξέφρασε η γαλλική πρεσβεία στην Ελλάδα.

Σε ανάρτησή της γραμμένη στα ελληνικά στην πλατφόρμα «Χ» αναφέρει:

«Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα εκφράζει την βαθιά της θλίψη για τον τραγικό θάνατο επτά νεαρών οπαδών σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν προς την Λυών για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Europa League.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη μας στις οικογένειες των θυμάτων».

Η Πρεσβεία της Γαλλίας🇫🇷 στην Ελλάδα🇬🇷 εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον τραγικό θάνατο 7 οπαδών σε τροχαίο δυστύχημα στη #Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν προς τη Λυών για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Europa League. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη μας. pic.twitter.com/3jPy4h6lS5 — La France en Grèce 🇨🇵🇪🇺 (@FranceenGrece) January 28, 2026

Διαβάστε επίσης:

Σαχινίδης για Κασιμάτη: «Να ζητήσει άφεση αμαρτιών αν θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ»

«Καλή εταιρεία η Βιολάντα!» – Αλήθεια τώρα;

Κεντρική ομιλήτρια στη Έκθεση Τουρισμού της Μαδρίτης η Έλενα Κουντουρά