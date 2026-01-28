search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

28.01.2026

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Σήμερα το δεύτερο «κύμα» πληρωμών – Ποιοι θα δουν χρήματα το απόγευμα (video)

28.01.2026
trapeza_atm_new

Ολοκληρώνονται σήμερα (28/1) το απόγευμα οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το τελικό πρόγραμμα καταβολής, που ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ο e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο κύρια κύματα, με βάση τον διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Από χθες (27/1) το απόγευμα καταβλήθηκαν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον Ν. 4387/2016, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών.

Η επίσημη ημερομηνία καταβολής ήταν η Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, αλλά όπως κάθε μήνα, τα ποσά εμφανίστηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, δηλαδή την Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

Ποιοι πάνε ταμείο το απόγευμα

Πλέον σήμερα (28/1) το απόγευμα, θα καταβληθούν οι συντάξεις με επίσημη ημερομηνία πληρωμής την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου:

  • οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ταμεία Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όσον αφορά τις προσωρινές συντάξεις, αυτές για τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και το Πυροσβεστικό Σώμα θα καταβληθούν με το ίδιο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για το Δημόσιο.

