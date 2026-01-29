ΚΚΕ: Ξεκινούν οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου – «Kόμμα έτοιμο για όλα» το κεντρικό moto της ομιλίας Κουτσούμπα

Μετά την ομιλία Κουτσούμπα, στη μεγάλη εναρκτήρια εκδήλωση χθες στο Γαλάτσι, ξεκινούν σήμερα οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ.

Σύνθημα του συνεδρίου: «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον Σοσιαλισμό!». Ειδικότερα, οι εργασίες ξεκινούν σήμερα το πρωί με την παρουσίαση της εισήγησης προς τους αντιπροσώπους του 22ου Συνεδρίου, στην έδρα της Κ.Ε. στον Περισσό. Θα ακολουθήσουν οι ομιλίες των συνέδρων, η συζήτηση και η ψήφιση της Απόφασης του 22ου Συνεδρίου, το οποίο θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου με την εκλογή των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου του ΚΚΕ.

Κεντρικό θέμα του 22ου Συνεδρίου είναι το Κόμμα, από την εσωτερική λειτουργία του και την κατάσταση των δυνάμεών του και των οργανώσεών του έως τους τρόπους και την εμβέλεια της παρέμβασής του στο λαϊκό και εργατικό κίνημα αλλά και τη δυνατότητά του να δρα σε κάθε αντίξοη συνθήκη. Το μείζον που αναδεικνύεται στις Θέσεις είναι πώς το κόμμα θα είναι πραγματικά «κόμμα παντός καιρού» ή αλλιώς ένα «κόμμα έτοιμο για όλα».

Παρά τη συγκυρία, όπου στις πολιτικές διεργασίες τον τόνο δίνει η συζήτηση για τις συνεργασίες στην Αριστερά και την Κεντροαριστερά, για τον Περισσό παραμένει αυτονόητο ότι «η οργανωτική, ιδεολογική και πολιτική αυτοτέλεια του ΚΚΕ ισχύει σε όλες τις συνθήκες και σε κάθε περίπτωση». Για το ΚΚΕ το ζητούμενο είναι η ύπαρξη γερών οργανώσεων ώστε να εξασφαλίζεται «η διαμόρφωση κομματικών μελών και ΚΝιτών ικανών να διοχετεύουν τις ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις του κόμματος, να εμπνέουν εμπιστοσύνη, να αποτελούν παράδειγμα πρωτοπόρας, ανιδιοτελούς και με αυτοθυσία δράσης, να αξιοποιούν την πρωτοβουλία δυνάμεων σε δράση, αντιπαλεύοντας τον ρεφορμισμό – οπορτουνισμό και τη ναζιστική – φασιστική δράση».

Όμως το ΚΚΕ δεν θέτει μόνο ποσοτικούς όρους για την ανάπτυξη του κόμματος μέσω της κομματικής οικοδόμησης, θέτει και ποιοτικές παραμέτρους όπως: το επίπεδο της ιδεολογικοπολιτικής παρέμβασης και καθοδήγησης των οργανώσεων, το επίπεδο της λειτουργίας τους, την παρέμβασή τους στο εργατικό – συνδικαλιστικό κίνημα, στο κίνημα των αυτοαπασχολούμενων αγροτών και ΕΒΕ, την πορεία ανάπτυξης της ΚΝΕ, την αλλαγή συσχετισμών στο κίνημα και στις υπόλοιπες πολιτικές μάχες, τη διάταξη των κομματικών δυνάμεων και στελεχών, την ποιότητα της καθοδηγητικής δουλειάς, την κοινωνική, ηλικιακή, φύλου, σύνθεση των στρατολογιών κ.ο.κ.

Απέναντι στις γενικότερες συνθήκες ρευστοποίησης που επικρατούν στο πολιτικό σύστημα το ΚΚΕ επιχειρηματολογεί για την ανάγκη ενός κόμματος «δυνατού» και «σταθερού», ικανού να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση. Και τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής εκτιμούν ότι πολύ μεγάλες προκλήσεις είναι μπροστά, γι’ αυτό και σημαίνουν «συναγερμό». Έτσι στις Θέσεις επισημαίνεται μεταξύ άλλων: «Η υλοποίηση αυτού του καθήκοντος (σ.σ.: για κόμμα δυνατό) αποκτά επείγουσα σημασία σε μια περίοδο γρήγορων και σύνθετων εξελίξεων, όπου αυξάνονται οι απαιτήσεις, για να ανταποκριθούμε σε δύσκολες συνθήκες και σε απότομες αλλαγές, κατά τις οποίες είναι πιο πιθανό – σε σχέση με άλλες περιόδους – οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι πολεμικές αναμετρήσεις, η καπιταλιστική οικονομική κρίση να οδηγήσουν σε μαζική ριζοσπαστικοποίηση εργατικών – λαϊκών δυνάμεων, σε όξυνση της ταξικής πάλης, ακόμα και σε αποσταθεροποίηση της καπιταλιστικής εξουσίας».

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε στα 40 της χρόνια η Αριστέα Καζάκου, Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ – Το «αντίο» του Νίκου Ανδρουλάκη

Ποιες προτάσεις υποβλήθηκαν για το κυκλοφοριακό χάος

Ανδρουλάκης: Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης να αποδοκιμάσουν Λαζαρίδη για τα περί «γκριζαρίσματος»