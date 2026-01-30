AEGEAN: Συμμετοχή 45% στην APELLA μέσω της θυγατρικής OlympicAir για συντήρηση αεροσκαφών

Την απόκτηση συμμετοχής ύψους 45% στην εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ Μονοπρόσωπη Α.Ε. (APELLA) ανακοίνωσε η AEGEAN, μέσω της θυγατρικής της Olympic Air. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε τόσο με την απόκτηση υφιστάμενων μετοχών όσο και με συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της APELLA.

Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, ποσοστό 55% της εταιρείας εξακολουθεί να κατέχει ο διευθύνων σύμβουλος της APELLA, Νίκος Κοντογιάννης.

Η APELLA δραστηριοποιείται στον τομέα της συντήρησης και επισκευής αεροπορικού υλικού και αεροσκαφών και είναι πιστοποιημένος οργανισμός κατά EASA Part-145. Παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε πολλαπλούς τύπους αεροσκαφών, ενώ στον τομέα επισκευών τροχών και φρένων αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η εταιρεία δραστηριοποιείται ως εγκεκριμένος συνεργάτης της Lockheed Martin Aeronautics, παρέχοντας μηχανολογικές υπηρεσίες και πτητική υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών. Υποστηρίζει το πρόγραμμα αναβάθμισης των μαχητικών F-16 σε διαμόρφωση Viper της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και την παγκόσμια παραγωγή των F-16, έργα που υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ). Επιπλέον, η APELLA δραστηριοποιείται στην κατασκευή ειδικών εργαλείων και αεροπορικού εξοπλισμού και διαθέτει πιστοποιήσεις AS9100D, ISO 14001 και ISO 27001.

Στα επενδυτικά της σχέδια περιλαμβάνεται η ανάπτυξη εγκατάστασης συντήρησης αεροσκαφών στον Αλμυρό Μαγνησίας, σε ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης 100 στρεμμάτων, πλησίον του αεροδρομίου Νέας Αγχιάλου. Η επένδυση προβλέπει τη διασύνδεση της εγκατάστασης με το αεροδρόμιο και, σε πρώτο στάδιο, τη δημιουργία υποδομών για στάθμευση και αποσυναρμολόγηση αεροσκαφών, ενώ σε επόμενη φάση προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών βαφής και βαριάς συντήρησης.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, το 2024 ο κύκλος εργασιών της APELLA ανήλθε σε 15 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία απασχολεί 151 εργαζομένους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της AEGEAN, η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική επέκτασης των δραστηριοτήτων του ομίλου στον τομέα της βαριάς συντήρησης αεροσκαφών και της τεχνικής υποστήριξης, σε συνέχεια της δημιουργίας του Κέντρου Συντήρησης Αεροσκαφών και Εκπαίδευσης Πληρωμάτων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του 2024.

Διαβάστε επίσης:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ λόγω τεχνικών εργασιών

COSMOTE TELEKOM: Ολοκληρωμένη εμπειρία Fiber στο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας

Ξεκινούν τα μαθήματα για τα μαστιχόδεντρα με στόχο βιώσιμη καλλιέργεια και στήριξη παραγωγών Χίου τοπικών