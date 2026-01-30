search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 10:20
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 08:57

Σοφία Παυλίδου: «Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός – Ειδικά οι γυναίκες το νιώθουμε στο πετσί μας αυτό» (Video)

30.01.2026 08:57
pavlidou-new

Για την επαγγελματική αλλά και προσωπική της ζωή μίλησε η Σοφία Παυλίδου επισημαίνοντας ότι διανύει μια περίοδο κατά την οποία νιώθει ότι έχει όλα όσα θα ήθελε από τη ζωή.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» και την Αθηναΐδα Νέγκα, η ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχεση που -όπως πρόσφατα αποκάλυψε- έχει τον τελευταίο καιρό.

«Στην παρούσα φάση έχω βάλει έναν άνθρωπο στη ζωή μου αλλά, τον έχω βάλει, όπως είμαι εγω πια σήμερα. Δεν έκανα πισωγυρίσματα. Να ‘μαι δηλαδή ένας άνθρωπος ψυχαναγκαστικός και όλα αυτά τα στερεότυπα που ‘χα από τη μητέρα μου, όταν μπήκα σε έναν γάμο, να τρέχω για όλα και να μην κοιτάω τις δικές μου ανάγκες. Έχω βάλει έναν άνθρωπο που φρόντισα να έχει τις ίδιες ποιότητες με μένα, τις ίδιες αξίες και να ευθυγραμμιστούμε από το σημείο που ήμουν, να μην αλλάξω κάτι» είπε.

Ερωτηθείσα αν θα σκεφτόταν την επισημοποίηση, η Σοφία Παυλίδου ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν είναι κάτι που απασχολεί την ίδια, αλλά αν το ήθελε ο σύντροφός της, θα έκανε αυτό το βήμα.

Τέλος, η ηθοποιός αναφέρθηκε στο κομμάτι του ρατσισμού που παρατηρεί ακόμα στην ελληνική κοινωνία, επισημαίνοντας ότι, δυστυχώς, τα περιστατικά υπάρχουν και είναι και αρκετά.

«Δεν τον έχουμε ξεπεράσει απόλυτα τον ρατσισμό ακόμα, όχι. Υπάρχουν ακόμα εκφράσεις στο λεξιλόγιο μας που θα πούμε, “σαν Αλβανός είναι”. Υπάρχει και ο ηλικιακός ρατσισμός, πολύ, ειδικά οι γυναίκες το νιώθουμε στο πετσί μας αυτό» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Φαίη Ξυλά: «Έχω πατήσει τα 50, κάνω ωραία δουλειά και περνάω καλά» (Video)

Κρίστεν Στιούαρτ: Σκέφτεται να φύγει από τις ΗΠΑ λόγω… Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα εκεί»

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στο Παρίσι για το σόου της Σήλιας Κριθαριώτη – Παρούσα και η Κάρλα Μπρούνι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled design
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Άγκυρα πιέζει ενόψει συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Θέλει ενημέρωση πριν από κάθε ελληνική έρευνα στο Αιγαίο  

springsteen-streets-of-minneapolis
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Bruce Springsteen έβγαλε και δεύτερη version του «Streets of Minneapolis» και ενόχλησε τον Λευκό Οίκο

matsas-sinavlia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μίνως Μάτσας: Επιστρέφει για δυο βραδιές στη σκηνή του VOX – Mε τραγούδια δικά του ή «δανεικά»

skilitseio_egkainia_new
ΥΓΕΙΑ

Χίος: Εγκαινιάστηκε η ανακαινισμένη Παιδιατρική Κλινική στο «Σκυλίτσειο»

IOS_ISLAND
TRAVEL

Ίος, «η βασίλισσα των εναλλαγών και των αντιθέσεων» – «Ύμνοι» από τα διεθνή ΜΜΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 10:16
Untitled design
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Άγκυρα πιέζει ενόψει συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Θέλει ενημέρωση πριν από κάθε ελληνική έρευνα στο Αιγαίο  

springsteen-streets-of-minneapolis
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Bruce Springsteen έβγαλε και δεύτερη version του «Streets of Minneapolis» και ενόχλησε τον Λευκό Οίκο

matsas-sinavlia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μίνως Μάτσας: Επιστρέφει για δυο βραδιές στη σκηνή του VOX – Mε τραγούδια δικά του ή «δανεικά»

1 / 3