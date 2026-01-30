Σοφία Παυλίδου: «Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός – Ειδικά οι γυναίκες το νιώθουμε στο πετσί μας αυτό» (Video)

Για την επαγγελματική αλλά και προσωπική της ζωή μίλησε η Σοφία Παυλίδου επισημαίνοντας ότι διανύει μια περίοδο κατά την οποία νιώθει ότι έχει όλα όσα θα ήθελε από τη ζωή.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» και την Αθηναΐδα Νέγκα, η ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχεση που -όπως πρόσφατα αποκάλυψε- έχει τον τελευταίο καιρό.

«Στην παρούσα φάση έχω βάλει έναν άνθρωπο στη ζωή μου αλλά, τον έχω βάλει, όπως είμαι εγω πια σήμερα. Δεν έκανα πισωγυρίσματα. Να ‘μαι δηλαδή ένας άνθρωπος ψυχαναγκαστικός και όλα αυτά τα στερεότυπα που ‘χα από τη μητέρα μου, όταν μπήκα σε έναν γάμο, να τρέχω για όλα και να μην κοιτάω τις δικές μου ανάγκες. Έχω βάλει έναν άνθρωπο που φρόντισα να έχει τις ίδιες ποιότητες με μένα, τις ίδιες αξίες και να ευθυγραμμιστούμε από το σημείο που ήμουν, να μην αλλάξω κάτι» είπε.

Ερωτηθείσα αν θα σκεφτόταν την επισημοποίηση, η Σοφία Παυλίδου ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν είναι κάτι που απασχολεί την ίδια, αλλά αν το ήθελε ο σύντροφός της, θα έκανε αυτό το βήμα.

Τέλος, η ηθοποιός αναφέρθηκε στο κομμάτι του ρατσισμού που παρατηρεί ακόμα στην ελληνική κοινωνία, επισημαίνοντας ότι, δυστυχώς, τα περιστατικά υπάρχουν και είναι και αρκετά.

«Δεν τον έχουμε ξεπεράσει απόλυτα τον ρατσισμό ακόμα, όχι. Υπάρχουν ακόμα εκφράσεις στο λεξιλόγιο μας που θα πούμε, “σαν Αλβανός είναι”. Υπάρχει και ο ηλικιακός ρατσισμός, πολύ, ειδικά οι γυναίκες το νιώθουμε στο πετσί μας αυτό» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

