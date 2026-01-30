Τα στοιχήματα για πρωθυπουργό: Φαβορί ο Μητσοτάκης, τι δίνουν για Καρυστιανού, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Ζωή και… Ρέμο   

Εκτός από τις δημοσκοπήσεις, ενδιαφέρον και χρήσιμο «εργαλείο» για να αποκωδικοποιήσει κάποιος τα πολιτικά δεδομένα, είναι και οι στοιχηματικές εταιρείες. Οι οποίες προφανώς και καθορίζουν τις αποδόσεις με βάση τα δικά τους στοιχεία – σε γενικές γραμμές… αποφεύγουν να χαρίσουν λεφτά βέβαια. Προφανώς και δεν είναι θέσφατο οι προβλέψεις τους, αλλά δίνουν μία γεύση από τις επικρατούσες εκτιμήσεις στα διάφορα κέντρα.

Είναι λοιπόν ενδεικτικό ότι γνωστή και μεγάλη στοιχηματική εταιρεία δίνει τη δυνατότητα να ποντάρει κάποιος για το ποιος/α θα είναι ο επόμενες εκλεγμένος πρωθυπουργός.

Το περίεργο δεν είναι ότι δίνει φαβορί τον Κυριάκο Μητσοτάκη (με απόδοση μόλις 1.40) καθώς όλες οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τον πρωθυπουργό τον πιο πιθανό νικητή στις επόμενες εκλογές.

Αλλά ότι εμφανίζει χαμηλά τον Νίκο Ανδρουλάκη, καίτοι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και μάλιστα δίνει περισσότερες πιθανότητες στον Νίκο Δένδια, την Μαρία Καρυστιναού, μα και στον Αλέξη Τσίπρα να αναδειχθούν στη θέση του επόμενου πρωθυπουργού.

Από τα ενδιαφέροντα που έχει ο μακρύς κατάλογος του στοιχηματισμού, είναι ότι συμπεριλαμβάνονται ονόματα και πέραν της πολιτικής.

Μπορεί κάποιος να στοιχηματίσει μέχρι και ότι θα γίνει πρωθυπουργός ο… Γιάννης Αντετοκούνμπο (μην το πει κάποιος στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Θάνο Πλεύρη μόνο), ο… Αντώνης Ρέμος, ο Τάιλερ Μακμπέθ, ο Μίλτος Τεντόγλου, ακόμα και ο… Άρης Πορτοσάλτε ή ο Σάκης Ρουβάς. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια οι αποδόσεις είναι τρελές, αφού βάζεις ένα ευρώ και παίρνεις 500!

