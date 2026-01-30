search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 07:26
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 06:42

Τα στοιχήματα για πρωθυπουργό: Φαβορί ο Μητσοτάκης, τι δίνουν για Καρυστιανού, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Ζωή και… Ρέμο   

30.01.2026 06:42
karystianou androulakis tsipras

Εκτός από τις δημοσκοπήσεις, ενδιαφέρον και χρήσιμο «εργαλείο» για να αποκωδικοποιήσει κάποιος τα πολιτικά δεδομένα, είναι και οι στοιχηματικές εταιρείες. Οι οποίες προφανώς και καθορίζουν τις αποδόσεις με βάση τα δικά τους στοιχεία – σε γενικές γραμμές… αποφεύγουν να χαρίσουν λεφτά βέβαια. Προφανώς και δεν είναι θέσφατο οι προβλέψεις τους, αλλά δίνουν μία γεύση από τις επικρατούσες εκτιμήσεις στα διάφορα κέντρα.

Είναι λοιπόν ενδεικτικό ότι γνωστή και μεγάλη στοιχηματική εταιρεία δίνει τη δυνατότητα να ποντάρει κάποιος για το ποιος/α θα είναι ο επόμενες εκλεγμένος πρωθυπουργός.

Το περίεργο δεν είναι ότι δίνει φαβορί τον Κυριάκο Μητσοτάκη (με απόδοση μόλις 1.40) καθώς όλες οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τον πρωθυπουργό τον πιο πιθανό νικητή στις επόμενες εκλογές.

Αλλά ότι εμφανίζει χαμηλά τον Νίκο Ανδρουλάκη, καίτοι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και μάλιστα δίνει περισσότερες πιθανότητες στον Νίκο Δένδια, την Μαρία Καρυστιναού, μα και στον Αλέξη Τσίπρα να αναδειχθούν στη θέση του επόμενου πρωθυπουργού.

Από τα ενδιαφέροντα που έχει ο μακρύς κατάλογος του στοιχηματισμού, είναι ότι συμπεριλαμβάνονται ονόματα και πέραν της πολιτικής.

Μπορεί κάποιος να στοιχηματίσει μέχρι και ότι θα γίνει πρωθυπουργός ο… Γιάννης Αντετοκούνμπο (μην το πει κάποιος στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Θάνο Πλεύρη μόνο), ο… Αντώνης Ρέμος, ο Τάιλερ Μακμπέθ, ο Μίλτος Τεντόγλου, ακόμα και ο… Άρης Πορτοσάλτε ή ο Σάκης Ρουβάς. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια οι αποδόσεις είναι τρελές, αφού βάζεις ένα ευρώ και παίρνεις 500!    

Διαβάστε επίσης:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Με μάρτυρες από τον προηγούμενο αιώνα ολοκληρώνονται οι εργασίες της Εξεταστικής – Οι καταθέσεις Τζουμάκα και Κοντού

Η Γαλλία «υψώνει τείχος» στα social media: Μια Ψηφιακή Ευρωπαϊκή Επανάσταση και τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Δούκας για την απαγόρευση πρόσβασης παιδιών στα social media: Στην Ελλάδα ακόμα περιμένουμε…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: «Βάρβαρη πράξη επίθεσης» η απειλή των ΗΠΑ για τις πωλήσεις πετρελαίου

TITAN
BUSINESS

Ομολογιακή έκδοση 350 εκατ. ευρώ από τον Όμιλο TITAN με επιτόκιο 3,5%

peace new
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα σε Τραμπ: Η Νέα Ζηλανδία δεν θα ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

podcast-kexagias-site-1
PODCASTS

Podcast – Ιράν (2): Τεχεράνη, πολιτισμός κάτω από το χιτζάμπ

tainia mitera paidia dikastirio – new
ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινίας: «Σας πιστεύουμε» – Ένας χωρισμός σε βίντεο αρτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 07:25
cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: «Βάρβαρη πράξη επίθεσης» η απειλή των ΗΠΑ για τις πωλήσεις πετρελαίου

TITAN
BUSINESS

Ομολογιακή έκδοση 350 εκατ. ευρώ από τον Όμιλο TITAN με επιτόκιο 3,5%

peace new
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα σε Τραμπ: Η Νέα Ζηλανδία δεν θα ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

1 / 3