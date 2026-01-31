Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα και καθυστερήσεις στον Προαστιακό – Όχημα μπήκε στις γραμμές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με ανακοίνωσή της το Σάββατο (31/01), η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι «στις 06:05 σήμερα το πρωί, σημειώθηκε διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα, λόγω οχήματος που βρισκόταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή της Ιεράς Οδού, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις».
Όπως σημειώνει η Hellenic Train, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος, η σιδηροδρομική κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στις 07:40.
«Λόγω του συμβάντος η αμαξοστοιχία IC50 (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) αναχώρησε με 63 λεπτά καθυστέρηση, ενώ αναμένονται και σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού», καταλήγει η εταιρεία.
