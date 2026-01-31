search
31.01.2026
31.01.2026

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα και καθυστερήσεις στον Προαστιακό – Όχημα μπήκε στις γραμμές

31.01.2026 10:10
Eurokinissi

Με ανακοίνωσή της το Σάββατο (31/01), η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι «στις 06:05 σήμερα το πρωί, σημειώθηκε διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα, λόγω οχήματος που βρισκόταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή της Ιεράς Οδού, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις».

Όπως σημειώνει η Hellenic Train, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος, η σιδηροδρομική κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στις 07:40.

«Λόγω του συμβάντος η αμαξοστοιχία IC50 (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) αναχώρησε με 63 λεπτά καθυστέρηση, ενώ αναμένονται και σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού», καταλήγει η εταιρεία.

sidera fylakis new
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Αλικαρνασσού: Κρατούμενος επιτέθηκε σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους

PAOK_OPADOI
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ντέρμπι στη σκιά της τραγωδίας στη Ρουμανία – Ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Σάρωσαν «Σόι σου» και «Φως στο Τούνελ»

APAGOREUSH_SUGKENTRWSEWN
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ παραμένει η απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας για την επέτειο της κρίσης στα Ίμια

syrigos
LIFESTYLE

Συρίγος για τραγωδία στη Ρουμανία: «Μη συμπεριφέρεστε σαν κοράκια – Βουλώστε το!»

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

1 / 3