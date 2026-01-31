ΚΚΕ: Επανεκλέχθηκε ο Κουτσούμπας στη θέση του γενικού γραμματέα της ΚΕ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν σήμερα με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.
Η Κεντρική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση, εξέλεξε ομόφωνα Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
Διαβάστε επίσης:
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ακριτίδης
Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Κωνσταντινίδης
Νίκος Ανδρουλάκης για την 30η επέτειο της κρίσης των Ιμίων: «Διατρανώνουμε ότι η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.