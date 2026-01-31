ΠΑΣΟΚ: Η τρίτη θέση φέρνει πονοκεφάλους στον Ανδρουλάκη και αμφισβήτηση της αυτόνομης πορείας

Η νέα δημοσκοπική κάμψη που έφερε το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση πίσω από την Πλεύση Ελευθερίας και ισόπαλο με την Ελληνική Λύση έχει γίνει αφορμή για να χτυπήσει συναγερμός στην Χαριλάου Τρικούπη.

Οι φόβοι ότι με αυτή την δημοσκοπική εικόνα η εσωστρέφεια θα ενταθεί επικρατούν. Το χρονοδιάγραμμα μέχρι το συνέδριο του Μαρτίου μοιάζει με ναρκοπέδιο. Κανείς στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να σκέφτεται το ενδεχόμενο να μείνει τρίτο στις μετρήσεις το κόμμα μέχρι τις συνεδριακές του διαδικασίες.

Η τρίτη θέση δεν αποτελεί μόνο αιτία πονοκεφάλων για τον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και βάση για να αμφισβητηθεί τόσο η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη πορεία όσο και ο στόχος του που είναι η επικράτηση στις εκλογές έστω και με μια ψήφο διαφορά. Σε περίπτωση που το συνέδριο βρει το ΠΑΣΟΚ τρίτο οι πιέσεις Δούκα θα ενταθούν για να υπάρξει ψήφισμα ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με την ΝΔ. Η άρνηση θα είναι δύσκολη καθώς ο δεύτερος πόλος είναι λογικό να μην μπαίνει σε μια συγκυβέρνηση, το τρίτο κόμμα ωστόσο συμπιέζεται προκειμένου να δώσει απάντηση για το αν θα μπει σε συγκυβέρνηση. Παράλληλα χρεώνεται εύκολα τον «μουντζούρη» της ακυβερνησίας σε περίπτωση που δεν συνεργαστεί με το πρώτο. Με λίγα λόγια είναι το τελευταίο που θα ήθελε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θέσεις όπως αυτή της Άννας Διαμαντοπούλου ότι οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τα δεδομένα των εκλογών, κάνουν πολύ πιο σύνθετη την κατάσταση.

Μέχρι τότε όμως για τις αιτίες της μείωσης των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, οι εξηγήσεις είναι απολύτως αντικρουόμενες. Η εσωκομματική αντιπολίτευση χρεώνει την ευθύνη στον Νίκο Ανδρουλάκη τόσο για την στρατηγική του όσο και για την μη εύρυθμη λειτουργία των οργάνων του κόμματος. Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι έτοιμος να σηκώσει το γάντι και να χρεώσει ευθέως την δημοσκοπική εικόνα, σε όσους τον αμφισβητούν και δημιουργούν όπως υποστηρίζουν συνεργάτες του αλεπάλληλους κύκλους εσωστρέφειας. Με δεδομένο ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να δώσει απαντήσεις και να επιτεθεί τόσο στον Χάρη Δούκα όσο και στον Παύλο Γερουλάνο που έβαλε τον όρο της «βελόνας» που κυνηγά το ΠΑΣΟΚ στον δημόσιο διάλογο, είναι βέβαιο ότι το κλίμα θα γίνει σύντομα πολεμικό.

Η πορεία για το συνέδριο γίνεται δύσκολη και η συγκατοίκηση όλων ακόμα δυσκολότερη. Τα ψηφίσματα στο συνέδριο θα δοκιμάσουν την συνοχή του ΠΑΣΟΚ όπως και τα διαδικαστικά που αφορούν την εκλογή των συνέδρων. Παρά το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ελέγχει απόλυτα το κόμμα έχοντας τον μηχανισμό να δουλεύει για τον ίδιο, δεν αποκλείεται να εμφανίσει απώλεις. Παράλληλα κυρίως ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος θέλουν να αυξήσουν το οργανωτικό τους αποτύπωμα και να δείξουν δυναμική στο συνέδριο. Οι μετωπικές συγκρούσεις του Μαρτίου θα ανεβάσουν το θερμόμετρο, άλλωστε δεν πιστεύουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ θα επανακάμψει στην δεύτερη θέση μέχρι τότε. Σε αντίθεση με την πρώτη φορά που πέτυχε την επανακατάληψη της δεύτερης θέσης, η χώρα μπαίνει άτυπα σε προεκλογική περίοδο και η τράπουλα ανακατεύεται για τα καλά με νέα κόμματα να μπαίνουν στο παιχνίδι.

