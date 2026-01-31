Στρατιωτικές πηγές: Fake news τα περί μαζικών παραιτήσεων στη φρεγάτα «Κίμων»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με απόλυτα κατηγορηματικό τρόπο διαψεύδουν στρατιωτικές πηγές αιτιάσεις περί μαζικών παραιτήσεων στη φρεγάτα FDI «Κίμων», την οποία επισκέφθηκε προχθές ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν, με βάση την Καθημερινή.
Απεναντίας, η μόνη αποχώρηση που σημειώθηκε ήταν ενός Δίοπου (ΕΠΟΠ), ο οποίος διορίστηκε μέσω ΑΣΕΠ στη Δημοτική Αστυνομία, με αποτέλεσμα να προτιμήσει την νέα θέση διορισμού του, κατά τις ίδιες πηγές αναφέρει η Καθημερινή.
Σημειωτέον ότι τόσο το επίδομα στόλου, όσο και το νέο μισθολόγιο έχουν αυξήσει ακόμη και σε ποσοστό 60% τη μισθοδοσία όσων υπηρετούν σε πολεμικά πλοία, αντιστρέφοντας σημαντικά το κλίμα εξόδου που επικρατούσε την προηγούμενη διετία.
