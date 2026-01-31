Στρατιωτικές πηγές: Fake news τα περί μαζικών παραιτήσεων στη φρεγάτα «Κίμων»

Με απόλυτα κατηγορηματικό τρόπο διαψεύδουν στρατιωτικές πηγές αιτιάσεις περί μαζικών παραιτήσεων στη φρεγάτα FDI «Κίμων», την οποία επισκέφθηκε προχθές ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν, με βάση την Καθημερινή.

Απεναντίας, η μόνη αποχώρηση που σημειώθηκε ήταν ενός Δίοπου (ΕΠΟΠ), ο οποίος διορίστηκε μέσω ΑΣΕΠ στη Δημοτική Αστυνομία, με αποτέλεσμα να προτιμήσει την νέα θέση διορισμού του, κατά τις ίδιες πηγές αναφέρει η Καθημερινή.

Σημειωτέον ότι τόσο το επίδομα στόλου, όσο και το νέο μισθολόγιο έχουν αυξήσει ακόμη και σε ποσοστό 60% τη μισθοδοσία όσων υπηρετούν σε πολεμικά πλοία, αντιστρέφοντας σημαντικά το κλίμα εξόδου που επικρατούσε την προηγούμενη διετία.

Διαβάστε επίσης:

Κεραμεικός: Χειροπέδες σε γνωστό μπασκετμπολίστα – Οδηγούσε μεθυσμένος πάνω στις γραμμές του τρένου επί 300 μέτρα

Βιολάντα: Κινητοποιήσεις σε Σύνταγμα, Πάτρα και Βόλο για τον θάνατο των εργαζομένων – «Τα κέρδη τους, οι ζωές μας»

Θεσσαλονίκη: 19 κεριά θα ανάψουν απόψε στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Άλκης Καμπανός