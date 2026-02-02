Η Υπαπαντή και το ρήγμα στο καραμανλικό μπλοκ, τα τουρκικά τσαλίμια ενόψει Μητσοτάκη – Ερντογάν, η εθελοτυφλία του ΠΑΣΟΚ και η αγωνία Τσίπρα

Καλημέρα και καλό μήνα

Της Παναγίας της Υπαπαντής σήμερα και βεβαίως τα βλέμματα είναι στραμμένα στην… Καλαμάτα. Και για θρησκευτικούς λόγους, καθότι γιορτάζει την πολιούχο της, αλλά και για πολιτικούς.

Βλέπετε, με αφορμή τη γιορτή συμπίπτουν οι παρουσίες του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή στην πόλη. Για τον πρώτο είναι εντελώς λογική η παρουσία, για τον δεύτερο μπορώ να κάνω μόνο ερμηνείες.

Το γεγονός μπορεί να σημαίνει πολλά (ιδίως για το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα έλεγα ευθέως) ή και… τίποτα.

Περιττό να σας πω ότι το Μαξίμου είναι με τη δεύτερη εκδοχή – το… «τίποτα».

Κι αυτό διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλοντας προφανώς να σπάσει το «μέτωπο» έχει κάνει ήδη κινήσεις ενσωμάτωσης της «καραμανλικής» πτέρυγας: Η τελευταία ήταν η ανάθεση στον Θοδωρή Ρουσόπουλο την ευθύνη οργάνωσης του συνεδρίου της ΝΔ. Κίνηση που δείχνει και εμπιστοσύνη στον ίδιο τον Ρουσόπουλο.

Φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης προετοιμάζεται για τα καλά ενόψει του στοιχήματος να κερδίσει τρίτη τετραετία. Και δείχνει να μην τον αποθαρρύνουν οι μέτριες δημοσκοπήσεις. Όσο δεν έχει αντίπαλο από την αντιπολίτευση και επίσης μπορεί να υπολογίζει ότι το ΠΑΣΟΚ θα συρθεί σε συνεργασία, γιατί να μην ελπίζει;

Τουρκικές πλαγιοκοπήσεις

Κρίσιμη θεωρείται, λέει, η εβδομάδα αναφορικά με τις διπλωματικές διεργασίες μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας, για το επικείμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα.

Είναι κρίσιμη για δύο λόγους.

Πρώτον, θα προσδιοριστεί η ημερομηνία. Η οποία θα είναι εντός του 15ημέρου, ήτοι μέχρι να ξεκινήσει στις 17 Φεβρουαρίου το ραμαζάνι.

Δεύτερον, διότι θα φανεί εάν η τουρκική πλευρά, εκδίδοντας κάτι μακροχρόνιες Navtex για το Αιγαίο, θέλει απλά να «φορτώσει» την ατζέντα, όπως κάνει κλασσικά στον ελληνοτουρκικό διάλογο ή επιδιώκει πράγματι να πιέσει την Αθήνα για να ωθήσει πράγματα προς κάποια κατεύθυνση.

Και οι δύο κυβερνήσεις πάντως «κοιτάζουν» τη συνάντηση με κριτήριο τα εσωτερικά ακροατήρια που έχει η καθεμιά.

Όπερ σημαίνει ότι δύσκολα θα επέλθει η οποιαδήποτε πρόοδος σε οποιοδήποτε θέμα και με οποιοδήποτε τρόπο.

Κυρίως θα επιβεβαιωθεί η διάθεση να… κουβεντιάζουμε!

Το ΠΑΣΟΚ αγνοεί την (καλή) ιστορία του… ΠΑΣΟΚ

Ακατανόητη αυτή η ιστορία με το ΠΑΣΟΚ που κάνει τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2019 -2023 με τις δημοσκοπήσεις. Τις παρακάμπτει, τις υποτιμά, τις θεωρεί λάθος ή και στημένες και εντέλει κάνει πως δεν τις βλέπει. Ό,τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή και έχασε πανηγυρικά.

Και μιλάμε για δημοσκοπήσεις ενός έτους, όχι λίγων εβδομάδων.

Δημοσκοπήσεις που δείχνουν εδώ και ένα χρόνο ότι κάτι δεν «τραβάει».

Για παράδειγμα, δεν είναι η πρώτη φορά που το προσπερνάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και την πρώτη φορά που το προσπέρασε δεν υπήρχε ίχνος εσωστρέφειας!

Άρα όποιος λέει ότι ευθύνεται η τωρινή έντονη πολιτική συζήτηση είναι διπλά ανιστόρητος: Και επειδή πέρσι που δεν υπήρχε εσωστρέφεια, το ΠΑΣΟΚ έχανε δυνάμεις. Και επειδή πάντοτε το ΠΑΣΟΚ δυνάμωνε από τις εσωτερικές συγκρούσεις. Για παράδειγμα δεν επηρεάστηκε καθόλου από τη λυσσαλέα μάχη διαδοχής του Ανδρέα, αλλά και – στις πιο σύγχρονες εποχές – το 20% το φλέρταρε αμέσως μετά τη σκληρά μάχη τον Οκτώβριο του 2024, όταν εκφράστηκαν όλες οι φυλές της παράταξης.

Άρα, όποιος εντελώς ανιστόρητος, ανίδεος με την ψυχή, άσχετος με τη φυσιογνωμία και ξένος με το συναισθηματικό βάθος του ΠΑΣΟΚ, λέει «διέγραψε όσους διαφωνούν» – διότι περί διαφωνίας πρόκειται, όχι περί αμφισβήτησης του αρχηγού – βάζει ταφόπλακα στο Κίνημα και στην όποια προσπάθειά του να αποτελέσει την απάντηση ή μέρος της απάντησης απέναντι στην κυριαρχία του Μητσοτάκη.

Όσοι τα λένε αυτά προφανώς και δεν γοητεύονται από την προοπτική να σταθεί το ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ – επιθυμούν μάλλον να παίζει και στο ταμπλό της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Ο Ανδρουλάκης , αν έχει φιλοδοξίες για κάτι μεγάλο, θα καταστραφεί όχι απ’ όσους του λένε να διορθώσει πράγματα και να συνθέσει, συνενώσει και εκφράσει τα «πολλά ΠΑΣΟΚ», που ήταν πάντοτε η παράταξη, αλλά από εκείνους που του λένε «καλύτερα μικρό και δικό μας». Αν δεν έχει φιλοδοξίες, αλλά θέλει απλά το «σπίτι μας» που λέγανε και οι άλλοι, ας δει τι έπαθαν οι «άλλοι».

Και επειδή το θέμα ηγεσίας λύθηκε τον Οκτώβριο του 2024, το θέμα είναι τι λάθη θα διορθώσει ο Ανδρουλάκης και όχι πόσους θα διαγράψει.

Και μία «φιλική επισήμανση»: Τα συνέδρια μηχανισμών δεν έσωσαν ποτέ κανένα. Βοήθησαν μόνο όταν έγιναν πεδία μεγάλων πολιτικών συγκρούσεων. Με πάθος, αλλά χωρίς φόβο.

Αλέξης «βλέπει» Καρυστιανού

Επανήλθε αυτό το περιβόητο «μπρος – πίσω» για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Δεν ξέρω αν γίνεται με προτροπή του ίδιου, ή αν όντως αποτυπώνει τις διαθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, αλλά μόνο καλό δεν του κάνει.

Η σύνδεση του χρόνου που θα πάρει την πολιτική πρωτοβουλία με την κινητικότητα της Μαρίας Καρυστιανού για το δικό της κόμμα, δεν εν ισχύει το προφίλ του προέδρου Αλέξη.

Ο ετεροπροσδιορισμός αυτού του είδους αποδυναμώνει την όποια απήχηση έχει το εγχείρημά του.

Στην Ελευσίνα αλλάζουν ράγες, ισορροπίες και συμφέροντα

Στην Ελευσίνα σήμερα δεν θα μετρηθούν μόνο υπογραφές και χαμόγελα, αλλά και πολιτικά μηνύματα. Η ONEX του Πάνος Ξενοκώστας κάνει επίσημα την είσοδό της στον χώρο της συντήρησης και επισκευής τροχαίου υλικού, έναν τομέα που εδώ και χρόνια θεωρείται «κλειστός», προκαλώντας αναπόφευκτα αναταράξεις.

Η συμφωνία με τους Κορεάτες της Sung Shin δεν αφορά απλώς τεχνογνωσία. Στην αγορά διαβάζεται ως κίνηση που σπάει ένα καθεστώς μονοπωλιακής κυριαρχίας, το οποίο εγκαταστάθηκε μετά την εξαγορά της ΕΕΣΤΥ από τους Ιταλούς της Hellenic Train. Και όπως συμβαίνει πάντα όταν ανοίγει ένα κλειστό παιχνίδι, κάποιοι παρακολουθούν με εμφανή νευρικότητα.

Το πραγματικό ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στις παρουσίες. Στην τελετή θα δώσει το «παρών» η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προσδίδοντας σαφές γεωπολιτικό αποτύπωμα σε μια επιχειρηματική κίνηση που ξεπερνά τα στενά ελληνικά όρια. Δίπλα της, ο πρέσβης της Νότιας Κορέας και ο επικεφαλής της κορεατικής εταιρείας, σε μια εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στέλνοντας μήνυμα ότι το εγχείρημα έχει και πολιτική στήριξη. Στην αγορά των εμπορευματικών μεταφορών, όπου οι γκρίνιες για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού είναι χρόνιες, η κίνηση δημιουργεί προσδοκίες αλλά και ερωτήματα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι σήμερα στην Ελευσίνα δεν εγκαινιάζεται απλώς μια νέα δραστηριότητα – ανοίγει ένα κεφάλαιο που κάποιοι θα ήθελαν να διαβαστεί πολύ πιο αθόρυβα.

