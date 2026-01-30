Το πάγωμα στο ΠΑΣΟΚ, η πρόταση Γεωργιάδη, η Άννα και ο Γερουλάνος, οι μεταγραφές από ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, και οι… διαδρομές Καρυστιανού – Σαμαρά  

Καλημέρα σας

Αν είχε… τσιμινιέρα το ΠΑΣΟΚ, θα είχε παγώσει από το βράδυ της Πέμπτης. Επειδή δεν έχει λοιπόν, πάγωσαν οι όροφοι του κεντρικού κτιρίου – και οι έξι!

Μετά από μία «ανάσα» μηνών και πριν καν έλθει το τσουνάμι των νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ εντοπίζεται ξανά στην… τρίτη θέση, με την Ζωή να επανακτά τη δεύτερη.

Ακόμα κι αν είναι πρόσκαιρη αυτή η εικόνα, αναδεικνύει ένα πρόβλημα που έχει το ΠΑΣΟΚ εδώ και πολλούς μήνες, ήδη από τις αρχές του 2025: Ότι δεν παρουσιάζει καμία ανοδική δυναμική, κινούμενη λίγο πάνω από τα ποσοστά των ευρωεκλογών, ακόμα και σε συνθήκες διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και πτωτικών τάσεων της ΝΔ.

Όλα αυτά πριν καν εμφανιστούν τα νέα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα.

Και φυσικά δεν έχει να κάνει ούτε με κάποια «εσωστρέφεια», ούτε με αμφισβήτηση της ηγεσίας. Το πρόβλημα της… «ευθείας γραμμής» στα γκάλοπ – ή ακινησίας της βελόνας που είπε από τον Σεπτέμβριο κιόλας ο Γερουλάνος – είναι από τον Γενάρη πέρσι, όταν στο ΠΑΣΟΚ υπήρχε απόλυτη ηρεμία.

– Και για να σπεύσω να προλάβω απορίες, προφανώς και δεν είναι θέμα μόνο προέδρου. Υπάρχει και η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού, καθότι είναι ο κύριος παράγοντας που έχει ενισχύσει την εντύπωση όλο τον προηγούμενο χρόνο ότι το ΠΑΣΟΚ γοητεύεται από μία συνεργασία με τη ΝΔ. Κι όταν υπάρχει αυτή η εντύπωση, οι φυγόκεντρες δυνάμεις είναι και προς τα αριστερά και προς τα δεξιά. Λίγη μελέτη των δημοσκοπήσεων να κάνεις κάποιος και θα τα δει όλα…

– Ο Άδωνις Γεωργιάδης που είναι κανονικός παίκτης στο τραπέζι με το πολιτικό πόκερ τοπ ξεκαθάρισε ότι η ΝΔ μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνεργαστεί, άρα την απηύθυνε την πρόσκληση. Όσο το ΠΑΣΟΚ ζητάει «δικαίωμα» να απαντήσει μετά τις εκλογές σε αυτό το πολύ απλό ερώτημα, ο Μητσοτάκης θα το «κουρεύει» σαν γκαζόν σε αμερικανική αυλή!

– Στο στρατόπεδο Γερουλάνου έχουν αγριέψει μαθαίνω μετά τις τελευταίες μετρήσεις, καθώς βλέπουν ότι μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία ένα συνέδριο απλά για χειροκρότημα και μηχανισμούς. Το αν θα βάλει θέμα αυτή η πλευρά, επαφίεται μάλλον στα… δείπνα που αναμένονται!

Νομοθετήσεις στην κόψη του ξυραφιού

Με εντολή του πρωθυπουργού άνοιξε ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος το θέμα με την επιστολική ψήφο και το άλλο με την εκλογική περιφέρεια αποδήμων – «σπουδαίες» ιδέες και οι δύο, τι να σας πω!

Η επιστολική ψήφος και για τις εθνικές εκλογές είναι ίσως χρήσιμη – για ανθρώπους που πράγματι έχουν πρόβλημα μετακίνησης – αλλά δεν πρόκειται να ενισχύσει σοβαρά τη συμμετοχή – το έδειξαν και οι ευρωεκλογές.

Για τους απόδημους, η απορία μου είναι πώς θα γίνει τριεδρική μία περιφέρεια με εγγεγραμμένους κάπου τριάντα χιλιάδες ψηφοφόρους, όταν οι μονοεδρικές στη χώρα έχουν πάνω από 50 και 60 χιλιάδες.

Το καταλαβαίνω ότι η ΝΔ ελπίζει πως θα κερδίσει σίγουρα τις δύο από τις τρεις έδρες στους απόδημους, αλλά αυτή η ιδιοτέλεια και το «προσωπικό» συμφέρον δεν είναι λόγος να παίρνουμε φόρα και να αλλάζουμε τους νόμους κατά το δοκούν – ο πληθυντικός (για τους νόμους) δεν είναι τυχαίος…

– Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση αλλά όλο «Πασόκοι» της κυβέρνησης αναλαμβάνουν τέτοιες νομοθετήσεις!

Μεταγραφές στο τρίγωνο ΠΑΣΟΚ- ΣΥΡΙΖΑ – Τσίπρας

Με δικές του μεταγραφές Πασόκων στελεχών, ακόμα και βουλευτών θα απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας στις μεταγραφές που κάνει τώρα το ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ευρύτερο χώρο.

Για την ακρίβεια, όλη αυτή η μεταγραφολογία τον βολεύει τον πρώην πρωθυπουργό, ώστε να μην έχει να δικαιολογήσει ή να απολογηθεί για κάτι, όταν θα του έρθουν παράγοντες από το ΠΑΣΟΚ – και θα του έρθουν, όπως μου λένε έγκυρες πηγές.

Για παράδειγμα, η προετοιμαζόμενη μετακίνηση της Νίνας Κασιμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ είναι βούτυρο στο ψωμί του προέδρου Αλέξη. Ποιος ή ποια θα (του) πει κάτι επικριτικό, όταν ο ίδιος θα πάρει βουλευτή από το ΠΑΣΟΚ; Απλά πράγματα…

Βιολάντα – Τέμπη και προστασία του χώρου

Το πώς ενήργησαν οι αρχές (αστυνομία, πυροσβεστική κλπ) μόλις έγινε η πολύνεκρη έκρηξη στη Βιολάντα, περιφρουρώντας το χώρο του τραγικού δυστυχήματος είναι ακριβώς η απάντηση σε όσους προσπερνούν τα όσα (δεν) έγιναν στα Τέμπη και οδήγησαν στις καταγγελίες για… «μπάζωμα» και για αλλοίωση ή απώλεια κρίσιμων στοιχείων.

Κανείς δεν είχε πρόσβαση τα πρώτα 24ωρα στο ισοπεδωμένο εργοστάσιο, ούτε καν εκπρόσωποι πολιτικών ή αυτοδιοικητικών θεσμών. Ουδείς άσχετος έκοβε βόλτες στο χώρο και φυσικά δεν έτρεξε κανείς να μεταφέρει πράγματα σε διάφορα οικόπεδα – έτσι, για να συνεννοούμαστε.

Καρυστιανού – Σαμαράς

Για «υπόγειες» διαδρομές μεταξύ της πλευράς Αντώνη Σαμαρά και του εκκολαπτόμενου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού λένε ότι εντοπίζουν κάποιοι. Τι επικαλούνται; Ότι της επιθετικής δήλωσης Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν προηγήθηκε ακριβώς μία μέρα πριν παρέμβαση του Γιάννη Μάζη, που έβγαλε «απαγορευτικό» για τη συνάντηση αυτή.

Σημειωτέον ότι ο Μάζης είναι πρωταγωνιστής της κίνησης των «91», που καλούσε τον Σαμαρά, αλλά και τον Κώστα Καραμανλή να αναλάβουν πρωτοβουλίες – εννοούσαν ακόμα και κόμμα.

– Αν ισχύει ότι Σαμαράς και Καρυστιανού έχουν κάπως κοινή γραμμή πλεύσης, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ σοβαρά και για τη ΝΔ κι αν λένε από την Πειραιώς ότι το νέο κόμμα δεν τους επηρεάζει!

«Εράσμειος»: Πετρέλαιο φθηνότερο, σχολικό ακριβότερο

Αντιδράσεις και έντονη δυσαρέσκεια καταγράφονται στις τάξεις των γονέων μαθητών του ιδιωτικού σχολείου «Εράσμειος», μετά τις πρόσφατες αυξήσεις στα δίδακτρα και στις πρόσθετες παροχές, οι οποίες, όπως επισημαίνουν, σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνουν τα εύλογα όρια.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αύξηση κατά 25% στο κόστος μετακίνησης των μαθητών με το σχολικό λεωφορείο, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία το βασικό στοιχείο διαμόρφωσης του σχετικού κόστους, δηλαδή η τιμή του πετρελαίου, έχει υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από γονείς, ήδη αποστέλλεται σωρεία επιστολών διαμαρτυρίας προς τη διοίκηση του σχολείου, ενώ αυξημένος είναι και ο όγκος των τηλεφωνικών επικοινωνιών, με αποτέλεσμα το τηλεφωνικό κέντρο να δέχεται μεγάλο αριθμό κλήσεων.

Αρνητικά σχολιάζεται και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η ενημέρωση για τις αυξήσεις. Όπως αναφέρουν γονείς, η αποστολή τιμοκαταλόγου χωρίς συνοδευτική επιστολή ή επεξηγηματική ανακοίνωση αποτελεί πάγια πρακτική του σχολείου και ακολουθείται κάθε χρόνο, ακόμη και σε περιπτώσεις που τα δίδακτρα και οι λοιπές χρεώσεις παραμένουν αμετάβλητες. Ωστόσο, στην παρούσα συγκυρία, η απουσία οποιασδήποτε αιτιολόγησης για τις αυξήσεις ενίσχυσε τη δυσαρέσκεια.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που διατυπώνονται από τραπεζικούς κύκλους και παράγοντες της αγοράς, οι αυξήσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εξελίξεων στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, με την είσοδο επενδυτικών κεφαλαίων (funds) τα τελευταία χρόνια και την αυξανόμενη έμφαση στη βελτίωση της κερδοφορίας. Όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη στρατηγική ενδέχεται να έχει επιπτώσεις τόσο στο οικονομικό βάρος των οικογενειών όσο και στο κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ γονέων και διοίκησης του σχολείου.

Το θέμα παραμένει ανοικτό και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να απασχολήσει περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, καθώς οι γονείς ζητούν αναλυτικές εξηγήσεις και μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τη διαμόρφωση των νέων χρεώσεων.

